El PP apoya una ley de EH Bildu en el primer pleno en el Parlamento Vasco tras las elecciones

Este jueves el Parlamento Vasco ha retomado sus plenos después del parón de las elecciones municipales y forales, donde los pactos de Pedro Sánchez con EH Bildu han sido un arma arrojadiza de la derecha. Y la sesión ha arrancado con la aprobación de una reforma legislativa para facilitar el autoconsumo energético. Se trataba de una propuesta de EH Bildu a la que se ha sumado la coalición de PP y Ciudadanos. No es nada sorpresivo. Las dinámicas habituales del parlamentarismo vasco hacen que ambos grupos coincidan de manera frecuente. De hecho, este texto venía acordado de una reunión de la comisión del ramo que se celebró justo 24 horas antes del arranque de la campaña. La reforma legislativa solamente ha tenido el voto en contra de Vox, ya que PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU también se han sumado a ella.

La portavoz de PP+Cs en este debate ha sido Muriel Larrea, que es también presidenta de los 'populares' en Gipuzkoa. Tras la votación, ha tomado la palabra para destacar que su formación siempre apoyará iniciativas que supongan una mejora para la ciudadanía y para destacar el trabajo compartido de la ponencia legislativa, incluido el del representante de EH Bildu, Mikel Otero. “Hace un tiempo decíamos en esta Cámara desde el grupo de PP y Ciudadanos que estábamos aquí para mejorar la Administración, eficiencia y eficacia. Eso es lo que repetíamos en varias ocasiones. Bueno, pues esta votación demuestra que estamos del lado de la eficiencia y la eficacia, y de mejorar cualquier trámite administrativo, para mejorar la ley del año 2006. Fíjense, anda que no han pasado casi 20 años. Pues, para eso estamos, para mejorar esas leyes que en un momento dado no avanzan. Entonces, nosotros venimos aquí y hacemos las aportaciones oportunas”, ha señalado. Y ha seguido: “Quiero agradecer al señor [Alberto] Alonso [PSE-EE], al señor Otero, al señor [Gustavo] Angulo [de Elkarrekin Podemos-IU], al señor [Unai] Grajales [de EH Bildu] y a Eneko Pagazaurtundua [letrado] por haber tenido en cuenta todas las aportaciones que hemos hecho para mejorar este texto. Sin más, este era el motivo de nuestro voto a favor. Era necesario, y así lo hemos hecho. Gracias”.

Otero ha explicado que “la proposición de ley la trajo EH Bildu”. “Vimos desde el principio que tenía buena aceptación. El criterio del Gobierno también fue favorables. A partir de ahí, todos hemos estado de acuerdo y todo ha ido fácil. Muy fácil. También hemos intentado incorporar las aportaciones hechas por los 'populares' y por Elkarrekin Podemos-IU. Aquí hemos trabajado diferentes agentes”, ha indicado en euskera. Sobre el contenido de la ley, Otero ha indicado que “es verdad que es un paso pequeño” pero ha resaltado que “va en una buena dirección en la transición energética”. Se trata de apoyar “un modelo descentralizado en el que la gente está cogiendo cada vez más protagonismo”. “El autoconsumo se está convirtiendo ahora mismo en la verdadera protagonista de la transición energética. La gente está impulsando a través del autoconsumo compartido en las comunidades energéticas un nuevo modelo”, ha explicado.

Se da la circunstancia de que el PP vasco ha adquirido una nueva relevancia tras el escrutinio electoral. Sus votos son decisivos para evitar que EH Bildu gobierne en lugares donde ha ganado como Vitoria, la Diputación de Gipuzkoa o la simbólica localidad vizcaína de Durango. Carlos Iturgaiz, el líder de los 'populares', ya ha confirmado que dará sus apoyos “gratis et amore” a socialistas o nacionalistas con tal de lograr ese objetivo. Ha alegado que EH Bildu no es un “partido democrático”. “El PP no va a contribuir a la humillación de que los que fueron verdugos, y hoy además muchos de ellos no se arrepienten de ello, estén al frente de nuestras instituciones aquí en Euskadi y que además pretenda dirigir el futuro de los vascos”, ha defendido esta misma semana.