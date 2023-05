El PP confirma que dará “gratis et amore” la alcaldía de Vitoria a los socialistas en puertas de las generales

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha confirmado este miércoles que hará “gratis et amore” alcaldesa de Vitoria a la candidata socialista, a Maider Etxebarria, con tal de evitar que lo sea la de un “partido antidemocrático” como es EH Bildu. Los 'populares', que llevaban toda la campaña y los meses anteriores cuestionando el “sanchismo”, darán previsiblemente a los socialistas una de las alcaldías más importantes que van a tener -con Vigo- después de la debacle en las municipales del 28 de mayo. Además, y por el mismo motivo de cortar el paso a la izquierda abertzale, ofrecerán también apoyo “gratis” al PNV para gobernar en la Diputación de Gipuzkoa tras venir cuestionando su “clientelismo” y “corrupción”.

Tras la reunión este miércoles de la junta directiva regional, el PP ha confirmado el análisis que ya se venía haciendo desde la noche electoral. Han crecido en votos, tienes más concejales y junteros y, en algunos lugares, se han convertido en decisivos ante la pérdida de mayorías por parte de la coalición imperante de PNV y PSE-EE, que aspira a ser reeditada. Son una “llave”, ha descrito Iturgaiz, quien ha enmarcado la “subida” en Euskadi con la “victoria” en el conjunto de España. Ha estimado en una mejora del 30% en cargos públicos después de continuas legislaturas de caída.

Iturgaiz ha tratado de hacer ver que no es incoherente querer presentarse a las elecciones generales para “derogar el sanchismo” y desalojar del poder al PSOE con apoyarle unos días antes en la capital de Euskadi para que obtenga la alcaldía. Se trata de no “defraudar a los vascos que han depositado su confianza en el PP”, que no desean “verse gobernados por quienes no condenan el terrorismo y sembraron el terror y el pánico en nuestra tierra durante muchas décadas”, según ha expresado. “El PP no va a contribuir a la humillación de que los que fueron verdugos, y hoy además muchos de ellos no se arrepienten de ello, estén al frente de nuestras instituciones aquí en Euskadi y que además pretenda dirigir el futuro de los vascos”, ha recalcado.

En ese “gratis et amore” ha incluido no solamente Vitoria y Gipuzkoa sino también Durango, Oyón, Zigoitia o Kuartango. Eso sí, el PP buscará que no haya pactos en su contra en Laguardia y en Labastida y recobrar cierta influencia política. “Gratis para quitar a [EH] Bildu todos. Pero, a partir de ahí, nosotros vamos a pedir la legitimación de la fuerza que somos y donde nos ha colocado la ciudadanía”, ha expresado. De hecho, ha dejado caer que les gustaría gobernar en coalición en Vitoria. Ha recordado que en 2009 fue el PP el que posibilitó que Patxi López fuera lehendakari.