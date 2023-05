Vitoria, Gipuzkoa, Durango, Labastida, Laguardia, Oyón y Kuartango: el PP vasco vuelve a ser decisivo

El PP ha tenido un ligero ascenso en Euskadi en las municipales, de 78.000 a 85.000 votos. En comparación con la anterior cita con las urnas, las autonómicas de 2020, el salto es aún mayor, ya que logró 60.000 votos y, además, en una candidatura compartida con Ciudadanos. Solamente EH Bildu ha ganado también en apoyos entre los partidos vascos en un contexto de caída de la participación. Para el PP, supone un doble triunfo. Por un lado, rompe una dinámica constante de caída de peso elección tras elección. Y, por otro lado, sus nuevos electos adquieren influencia en plazas tan relevantes como Vitoria o la Diputación de Gipuzkoa.

Urkullu asegura que las elecciones municipales y forales para el PNV no fueron una "primera vuelta" de las autonómicas

“Está muy interesante. Hay sitios en los que podemos decir y decidir muchas cosas. Alguien tendrá que llamarnos”, explica una fuente del PP vasco tras analizar los resultados del escrutinio. Tanto el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, como el propio Alberto Núñez Feijóo han adelantado que pondrán sus resultados al servicio de la operación para evitar que gobierne EH Bildu en ningún supuesto. Ello implica que en la capital de Euskadi, por ejemplo, el PP votaría para aupar a una alcaldesa socialista, a Maider Etxebarria, que tiene planes de presentarse como alternativa a la ganadora en las urnas, Rocío Vitero. Y también es imprescindible el apoyo a la investidura de Eider Mendoza en Gipuzkoa por parte de Mikel Lezama, que ha triplicado la representación de mínimos que los 'populares' llevaban legislaturas teniendo en Gipuzkoa con Juan Carlos Cano.

Iturgaiz ha dicho que no van a pedir “nada a cambio”. No obstante, sí hay alguna letra pequeña política. En Laguardia y Labastida, las dos cabeceras de la Rioja Alavesa, el PP ha vuelto a ser la fuerza más votada y no quiere pactos del PNV con EH Bildu para desalojarle del poder una vez más. Sin salir de la Rioja Alavesa, el PNV puede necesitar al PP para superar a la coalición abertzale en Oyón. Y en Kuartango, otro pueblo de Álava, ocurre lo mismo. Pero también serán determinantes en Durango, el gran feudo en Bizkaia de EH Bildu en la última legislatura y en el que ha mejorado resultados pero donde se verá penalizado con toda probabilidad por la división en el espacio del entorno de Podemos, que concurrió en dos listas.

“El objetivo es que no gobierne EH Bildu”, insiste en el PP, aunque admiten que “la constitución de los ayuntamientos se va a convertir en actos electorales” en un contexto de precampaña para las generales. Iturgaiz ha considerado públicamente que no le importa dar sus votos a partidos “democráticos” aunque los critique con dureza, en referencia a PNV y PSE-EE. El partido, en todo caso, reunirá este miércoles a su junta directiva regional vasca para analizar los resultados y las posibles dinámicas de pactos. En todo caso, las fuentes consultadas insisten en que tocaría hacer una propuesta global para el conjunto de Euskadi, algo similar a lo que han planteado PNV y PSE-EE, es decir, que no se negocie de manera separada municipio a municipio y que no ocurra que el PP dé la alcaldía a una socialista en Vitoria y pierda donde ha ganado los comicios, razonan.