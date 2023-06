Sémper borra un tuit porque enlazaba a una noticia que desmiente que el Gobierno maquille los datos del paro, como defiende el PP

“Sorpresa”. Con esta palabra compartía este lunes Borja Sémper, portavoz del PP, un artículo que hablaba en su titular de casi un millón de parados “ocultos” en España. Sin embargo, aquel tuit ya no está. El dirigente vasco ha borrado el mensaje en la red social ya que, en realidad, la noticia destacaba una mejora en el sistema laboral español conforme a una estadística de Eurostat.

La noticia a la que hacía referencia el tuit de Sémper es esta de El Economista, una de las tres cabeceras económicas en papel. Aunque en el titular hablaba de parados “ocultos” el cuerpo del texto explicaba que se trataba de 985.000 personas que no trabajan pero no están registradas como parados y 1,1 millones de infraempleados, aquellos que trabajan a tiempo parcial al no encontrar un puesto a jornada completa. Se destacaba que estas cifras son las más bajas desde 2009.

Los datos se extraen de la Encuesta de Fuerza Laboral que realiza Eurostat con datos del INE. En ella se incluyen conceptos como la holgura laboral, que analiza la infrautulización de la fuerza laboral de un país. La información realizada con estos datos por el diario económico destaca que, frente a las críticas, la reforma laboral no ha aumentado el paro oculto. La holgura laboral en España se sitúa en el 20,8%, el valor más bajo de la serie histórica.

Tanto Sémper como diversos dirigentes del PP se lanzaron a compartir el artículo en redes sociales durante este lunes animados por el titular: 'Bruselas detecta 985.000 parados 'ocultos' en España y más de 1 millón de infraempleados'. Esta idea coincidiría con la continua puesta en duda por parte del PP de los datos de desempleo en España, que han alcanzado las cotas más bajas desde 2008 y que tienen un récord de afiliados a la Seguridad Social.

Sin embargo, una vez se advirtió en redes sociales que, en realidad, el artículo y la estadística decía algo muy distinto a lo que estaban defendiendo desde el PP, el portavoz de la formación ha eliminado el mensaje en el que lo compartía.

No han hecho lo mismo otros dirigentes del PP. Es el caso de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del partido, quien urgía a “una auditoría y una verificación de las cuentas públicas”. O Miguel Tellado, responsable de organización. “Europa confirma lo que llevamos diciendo meses: el Gobierno de la mentira de Sánchez y su ministra de trabajo Yolanda Díaz, manipulan las cifras del paro”, señalaba. Ambos mensajes siguen publicados.

La secuencia es la siguiente:



1️⃣ El PP afirma un hecho



2️⃣ El Gobierno nos insulta



3️⃣ Las instituciones acaban dándonos la razón



Por eso necesitamos una auditoría y una verificación de las cuentas públicas para conocer lo que este Gobierno ha hecho los últimos 5 años. pic.twitter.com/qD1Ifq5bBs — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) 26 de junio de 2023