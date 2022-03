El especial “España vive en pisos” de elDiario.es, finalista en los premios internacionales INMA Awards

El informe especial de elDiario.es "España vive en pisos" es finalista en los premios internacionales INMA Global Media Awards, uno de los premios mundiales más prestigiosos de periodismo y empresas de comunicación otorgado por la Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA, por sus siglas en inglés). Los premios han incluido el proyecto entre los "mejores usos del periodismo visual y de herramientas para narrar historias" de todos el mundo junto a otros medios de renombre como La Nación (Argentina), South China Morning Post (Hong Kong) o USA Today (Estados Unidos).

"España vive en pisos" es un proyecto periodístico innovador de elDiario.es que analiza los planos cartográficos de más de 12 millones de edificios de todo el país para mapear en tres dimensiones la altura y el paisaje urbanístico de las ciudades españolas. La investigación muestra en un viaje interactivo por qué España es uno de los países que ha construido más alto y más denso en comparación con todas las ciudades del mundo.

Los galardones INMA Awards "destacan las mejores iniciativas innovadoras" dentro de las redacciones y medios de comunicación en todo el mundo. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, The Guardian, Reuters, Financial Times o The Economist también han recibido nominaciones en estos galardones. El Diario Vasco y el Diari Ara son los otros medios españoles que han sido nominados a alguna de las categorías.

Los premios han seleccionado el proyecto de elDiario.es entre las más 800 postulaciones enviadas por medios de 46 países en todo el mundo. La nominación selecciona el proyecto por la búsqueda de "maneras creativas de transformación información y datos en visualización que permitan a los lectores entender mejor la historia.