¿Se puede trabajar con una incapacidad permanente absoluta?

Dependiendo del tipo de Incapacidad Permanente que se tenga, se podrá compatibilizar o no con el desempeño de una actividad profesional concreta. Los grados más bajos de invalidez, como puede ser el caso de una incapacidad parcial o una incapacidad total, sí que lo permiten de forma abierta, pero no ocurre lo mismo con el resto de incapacidades permanentes. No siempre se podrá compatibilizar el cobro de la prestación por incapacidad permanente con el cobro por una actividad laboral.

¿Por qué me pueden quitar la pensión de incapacidad permanente?

Saber más

En el caso de una gran invalidez, por ejemplo, no se podrá realizar un trabajo convencional remunerado si no se quiere perder la pensión por incapacidad permanente absoluta. Pero, ¿Cuándo puedo trabajar y percibir una prestación por incapacidad permanente?

Incapacidad permanente parcial, ¿Me permite trabajar?

Un reconocimiento de incapacidad parcial no extingue el contrato de trabajo. Esto quiere decir que, aunque te reconozcan una incapacidad parcial, no significa que tengas que dejar tu actividad laboral. Podrás cobrar la indemnización que corresponde a este grado de invalidez y continuar en el mismo trabajo.

Esta invalidez será siempre compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral que se esté desarrollando, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena.

Trabajos compatibles con la incapacidad permanente total

Si se ha reconocido un grado de incapacidad permanente total, sí que se podrán desarrollar otras actividades laborales sin ningún tipo de problema. Eso sí, en este caso, la actividad desempeñada no podrá pertenecer a la misma categoría o grupo profesional que se ocupaba antes de percibir este tipo de prestación.

Si se realiza una actividad laboral de la misma categoría, la pensión por incapacidad permanente total podría ser suspendida.

¿Qué ocurre con la incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez?

Estos grados de discapacidad se aprueban cuando la persona ya no puede ejercer ningún tipo de profesión con un mínimo de calidad, rendimiento y eficacia. En el caso de la gran invalidez, además, se aprobará cuando la persona afectada necesite la ayuda de un tercero para cubrir las necesidades básicas.

Sin embargo, a pesar de que estos dos grados de incapacidad están relacionados con una incompatibilidad con el trabajo, sí que existen posibilidades de desarrollar una actividad profesional.

En muchos casos, a pesar del grado de discapacidad, la persona puede tener una capacidad residual para trabajar, aunque sea muy limitada. En estos casos, la pensión por incapacidad permanente absoluta será compatible con actividades compatibles con el estado del afectado.

Eso sí, en estos casos no deberá presentar un cambio en la capacidad del trabajo de la persona con discapacidad ya que, de ser así, podría suponer una revisión de grado de discapacidad y, por tanto, de la pensión que se recibe.