Un jugador de rugby israelí golpea a un activista y trata de arrebatarle una bandera palestina en Sevilla

Un jugador del equipo de rugby israelí Elders de Zion ha agredido este viernes por la mañana a un activista propalestino que se manifestaba en las gradas de la ciudad deportiva del Sevilla, durante un partido correspondiente a un torneo de veteranos que se celebra estos días en la capital hispalense. La agresión ha sido denunciada en un comunicado por la plataforma Andalucía por la Paz, que ha acompañado un vídeo del incidente.

En los primeros segundos de la grabación se observa a una decena de activistas que despliegan banderas palestinas en la grada, situada a ras de césped, mientras gritan “Free free Palestine”. Un jugador vestido de azul se acerca a ellos, y manteniéndose siempre detrás de la valla que separa el campo de la grada, agarra una bandera y tira de ella para arrebatársela. Se produce un forcejeo, durante el cual el jugador golpea con la mano al activista, que cae al suelo cuando el otro deja de tirar de la bandera. Finalmente, el jugador de rugby se aleja del lugar mirando a los activistas.

En ese momento, los activistas empiezan a increpar a los jugadores israelíes. “¡Asesinos! ¡Genocidas!”. “Que no tenían que haber venido. Los estáis blanqueando”, insiste el agredido, mientras los demás piden “boicot a Israel”.

Se acercan entonces varios vigilantes y alguien que dice ser de la organización, que trata de poner paz: “Esto es un país libre, esto es rugby. Podéis hacer lo que queráis, pero como le digáis algo a un jugador…”. “Me han dado un puñetazo”, dice el activista. “Si ha dado un puñetazo va a ir a la calle”, le responde uno de los organizadores, que más tarde confirma que el jugador que agredió al activista fue expulsado del partido.

El incidente se ha producido durante el partido entre los Elders de Zion (de Tel Aviv) y el San Isidro not too old (de Madrid), en el segundo de los tres días el European Grand Old Rugby Festival, organizado en esta edición por el Club Veteranos Sevilla Rugby con el patrocinio de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Sevilla. En esta edición participan 40 equipos de veteranos de más de 35 años y otros 40 de más de 50, procedentes de países como Lituania, Reino Unido, Suiza o Argentina. Elders de Zion es el único de Israel en esta edición del festival, que comenzó a celebrarse en 1992. El equipo israelí ha jugado un nuevo encuentro a las 14.15 horas, que ha discurrido sin incidentes.

España reconoció a Palestina como Estado el pasado 28 de mayo, sumándose a otros 140 países que ya la reconocían, mediante un acuerdo de ministros que dio cumplimiento a lo anunciado por Pedro Sánchez al Congreso días antes. La decisión fue contestada en términos muy duros por las autoridades israelíes, que han exigido a España que su consulado deje de prestar servicio a ciudadanos palestinos.

Esta semana, el ministro de Exteriores José Manuel Albares ha anunciado que España se personará en el procedimiento que iniciado por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El pasado 26 de enero la Corte dictó una resolución imponiendo a Israel medidas cautelares para detener la operación que lleva a cabo en la franja de Gaza desde los ataques de Hamás en territorio israelí, a comienzos de octubre, y que ha causado al menos 36.050 muertos y 81.000 heridas, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí que la ONU considera fiables y reproduce en sus informes de actualización.

“No creo que tenga la obligación de boicotearlos”

La postura de los organizadores es que el evento, que cada dos años reúne a equipos de veteranos en una ciudad europea, no discrimina por lugar de procedencia. El torneo (denominado “festival”) suele acoger a los mismos equipos cada año, el Elders de Zion lleva varias ediciones participando y los jugadores se conocen entre ellos.

“Aquí venimos a disfrutar de un festival de rugby veterano. Yo no puedo decir a nadie que los tengo que excluir porque son israelitas. No considero que tenga la obligación de decir que los boicoteamos, cuando llevan un montón de ediciones participando”, señala Javier Blázquez, uno de los organizadores del European Grand Old Rugby en Sevilla. “Aquí la política no nos interesa para nada: no tenemos simpatía o antipatía por uno u otro. Si viene un ruso hubiésemos hecho lo mismo. Es un tema que tienen que arreglar los gobiernos. No voy a excluirlos”.

Andalucía por la Paz denuncia en su comunicado que “Israel ha asesinado en lo que lleva de Genocidio a más de 150 deportistas en la franja de Gaza, otros tantos han quedado mutilados a consecuencia de los bombardeos”. También, que en Gaza hay varios equipos “formados por amputados que han perdido algún miembro por las balas de los francotiradores israelíes y los ataques militares”.

El comunicado pone el acento en cómo afectan los ataques israelíes a la práctica deportiva en Gaza. “Las infraestructuras deportivas son destruidas por las bombas israelíes sistemáticamente, los deportistas palestinos son detenidos arbitrariamente sin cargos. Los soldados israelíes armados asaltan sus campos y disparan gases lacrimógenos durante partidos, incluso de las ligas juveniles. En este Genocidio concretamente, se han utilizado varios campos deportivos como centros de detención para hombres, mujeres, ancianos y niños”.

Según Blázquez, en el equipo israelí hay opiniones diversas sobre la actuación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, que ha provocado, según la ONU, al menos 35.000 muertos en la franja desde el 7 de octubre, cuando un ataque de Hamás mató al menos a 1.200 personas (la mayoría israelíes), según las cifras del Gobierno.