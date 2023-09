Malestar entre los pasajeros de la línea Madrid-Andalucía por la “absoluta falta de información”

La escena a primera hora de la mañana del martes en el interior de la estación de Santa Justa (Sevilla) seguía siendo la del caos y el desconcierto que ha traído consigo la DANA para miles de pasajeros que preveían viajar estos días entre Madrid y Andalucía. Una línea de alta velocidad que este lunes parecía recuperar la normalidad con la reanudación del servicio, pero que ha seguido siendo, no obstante, foco de incidencias.

Las imágenes de las lluvias torrenciales de la DANA en Madrid: aguacero en Metro, túneles inundados y violentas riadas

Más

Y si no, que se lo digan a José Luis Losa, uno de los usuarios que se quedó varado en Atocha durante horas sin saber si podría regresar a Sevilla para incorporarse al trabajo a la vuelta de sus vacaciones. Precisamente, “la absoluta falta de información” es lo que más ha indignado a este periodista que ha vivido en primera persona un episodio “caótico” junto a cientos de viajeros.

Como él mismo relata todavía “destrozado” por no haber descansado apenas, el temporal y las cancelaciones derivadas del mismo lo obligaron el domingo a aplazar su regreso hasta el lunes, cuando esperaba volver a la capital andaluza en el AVE de las cinco de la tarde. Entonces, Losa pensaba que ya no tendría problemas, pero se encontró con una demora de una hora para subir al tren y de dos horas y media hasta que se puso finalmente en marcha, en torno a las 20:30 horas.

Los viajeros aplauden al ver moverse el AVE tras casi tres horas esperando dentro del tren (y otras más en Atocha). Una madre rompe a llorar por la tensión. No es para menos. Esa familia lleva desde ayer atrapada en Madrid… @renfe @adif @mitmagob pic.twitter.com/MMfksboIUm — José Luis Losa (@Joseluislosa) 4 de septiembre de 2023

No obstante, la odisea continuó durante el trayecto, pues las limitaciones de velocidad impuestas por los estragos del temporal ralentizaron en exceso un viaje marcado por la tensión y la crispación de los pasajeros, que sufrieron ataques de nervios y de ansiedad hasta que llegaron a Sevilla a las dos de la madrugada. Con todo, el periodista insiste en que “lo peor” ha sido la falta de atención y de explicación que recrimina a las operadoras.

Hasta 14 horas en la estación

También la principal estación de Sevilla ha amanecido este martes emanando malestar y desesperación, palpables en los rostros de los usuarios que se agolpaban en el vestíbulo de la estación y aguardaban largas colas en busca de información con la que poder aliviar la incertidumbre acumulada durante horas. Entre ellos, se encuentran también extranjeros como Andri, un canadiense que tenía billete para viajar con Iryo el lunes a Madrid y que espera poder hacerlo finalmente este martes, aunque desconfíe de ello, tal y como expresa haciendo uso del lenguaje no verbal.

Optando por la rotundidad de las palabras, Teresa dice estar “hasta el moño”. Esta señora de Conil lleva desde las 20:30 horas del lunes sentada en Santa Justa. Pensaba hacer “un viaje exprés” a la capital del país con el fin de asistir a una cita médica prevista para las 8:45 de este martes y, sin embargo, ha pasado la noche entera en la estación, a la espera de que se retomara el servicio ferroviario. Con asombroso desparpajo verbal a pesar de no haber pegado ojo, cuenta que “es denigrante que no nos comuniquen nada y no nos cojan el teléfono”, en alusión a una línea que ha estado saturada durante horas.

5 horas de retraso en la salida del Ave @Renfe a Sevilla desde #Atocha. A las 2 am nos encontramos parados a 60 km de Madrid. Hora de llegada:❓



🚨 Cero información y cero posibilidades de buscar alternativa a un viaje inhumano. Nos tratan como borregos.



❌ Muy mal @Inforenfe pic.twitter.com/RMahFruzbv — MarA (@TheSeaOfMary) 5 de septiembre de 2023

Si bien desde Renfe se asegura que se han emitido 75.000 mensajes tanto a través de SMS, como por mail para alertar de estas incidencias, Teresa y otros tantos usuarios se quejan de la falta de atención. Por su parte, Laura, una joven sevillana de 25 años, conoció que su viaje en Iryo se suspendía tras recibir un mensaje de la compañía a las 23:00 del lunes. Esta mañana ha acudido a la estación para tratar de reubicarse en otro servicio, pero teme no llegar a tiempo para su primer día de trabajo en Madrid.

Retraso por la reparación de la vía

De acuerdo con fuentes de Iryo consultadas por este periódico, en la primera parte de la jornada del martes, la operadora privada ha tenido que anular un total de seis servicios (cuatro en la línea Madrid-Sevilla y dos con Málaga). Para el resto del día se espera que operen 16 servicios en los que podrán reubicarse los pasajeros afectados, aunque están a la espera de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) “dé luz verde” para poder circular.

De su lado, fuentes de Adif informan que los trabajos de reparación y mantenimiento de la línea dañada tras el paso de la DANA comenzaron a las 3:00 horas y la circulación en las relaciones Madrid-Andalucía se restablecía esta mañana con limitaciones de velocidad entre La Sagra y Yeles (Toledo), la zona más azotada por el temporal y que quedó interrumpida desde el domingo por acumulación de agua.

A las 11 de la mañana, Adif ha reestablecido el tráfico ferroviario en la LAV Madrid-Andalucía una vez finalizado el periodo nocturno de trabajos para la reparación de los daños provocados por la Dana. — INFOAdif (@InfoAdif) 5 de septiembre de 2023

En cuanto a los afectados del martes, Renfe indica que en los trenes que se han suspendido esta mañana en la línea Madrid-Andalucía había un total de 3.904 viajeros, que han sido reubicados en los servicios que estaban previstos para salir a las 10:30 y a los que tenían que sumarse también aquellos que como Teresa han sufrido cancelaciones previas. Por eso, esta señora que se toma con “filosofía” las incidencias a esta altura de la mañana prefiere mantenerse escéptica: “Lo pone bien claro”, dice señalando con la cabeza a las pantallas informativas, “aún son estimaciones”.