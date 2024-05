El Festival de Cine Africano estrena sede en Sevilla y consolida las extensiones en Ceuta y el Parque de Los Toruños

Una edición más, la presencia del Festival de Cine Africano FCAT no se limitará a Tarifa y Tánger, sus dos sedes principales, sino que tendrá tres extensiones en donde, a modo de satélites,se programarán películas durante sus días de celebración. A la histórica extensión del Parque Metropolitano de Los Toruños (en El Puerto de Santa María) y a la de Ceuta, se une este año Sevilla con dos espacios para proyecciones: el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), en el casco histórico, y la Fundación Tres Culturas, en la Isla de la Cartuja.

La extensión sevillana acogerá las actividades del festival durante el lunes 27, el martes 28 y miércoles 29 de mayo, en la que habrá proyecciones matinales para centros escolares y público general en el auditorio CICUS, el espacio que también acoge la sede del FCAT durante todo el año junto al fondo fílmico africano. Las proyecciones vespertinas tendrán lugar en la Fundación Tres Culturas con películas a competición en esta edición.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, el lunes 27 de mayo el CICUS acogerá la proyección matinal de Wallay, de Berni Goldblat, un viaje a Burkina Faso de la mano de un niño de 13 años. Ese día, en sesión de tarde-noche, la Fundación Tres Culturas programará el documental The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir y con la que la directora ganó el premio a la mejor dirección en la sección Una Cierta Mirada de Cannes, además de el Ojo de Oro al Mejor Documental por su “original, fascinante, corrosiva y conmovedora” mirada a un pasado -el suyo- lleno de interrogantes. En Casablanca, la joven cineasta intenta desentrañar las mentiras que corren por su familia a través de esta obra de no ficción.

Los días 28 y 29 de mayo en sesión matinal del CICUS se podrán ver los filmes Disco Afrika y Adiós Carmen, respectivamente. El primero, ganador del FCAT LAB el pasado año, narra la historia de un joven que decide volver a su pueblo, en Madagascar, a investigar la misteriosa muerte de su padre y ha sido la primera participación de una película malgache hecha por un director local en un festival como Berlín. Por su parte, en Adiós Carmen, de Mohamed Amin Benamraoui, un niño se hace amigo de la protagonista, una exiliada española que trabaja en el cine del pueblo en el Marruecos de 1975.

Las sesiones nocturnas de la Fundación Tres Culturas esos dos días proyectarán las películas de otras tantas directoras magrebíes. El premiado documental Bye Bye Tibériade, el día 27, de la argelina Lina Soualem, que fue Premio del Público en el FCAT 2021 con su documental Leur Algérie y que vuelve este año al festival gracias al apoyo del Institut Français de Sevilla. En su nuevo trabajo la directora bucea sobre las raíces de las mujeres palestinas de su familia a través de los recuerdos de su madre, la actriz Hiam Abbas. Y el 28, Indivision, de Leïla Kilani. La directora de Sur la Planche (2012), estrena en España esta obra mordaz, ambiciosa y rompedora en lo formal. Una historia de herencia familiar que aborda cuestiones como la ecología, la lucha de clase, el ultracapitalismo devastador y de una nueva generación femenina en Marruecos que se siente asfixiada.

Otro satélite del FCAT será de nuevo la ciudad autónoma de Ceuta. Una extensión que se celebra en colaboración con el Campus ceutí de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, la Fundación Premio Convivencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las proyecciones y encuentros tendrán lugar del 27 al 29 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud también con entrada libre hasta completar aforo.

Música, danza y percusión

El primer día, el director Luck Razanajoana, de Madagascar, acompañará su película Disco Afrika hasta Ceuta. En un encuentro con el público, el ganador del FCAT LAB 2023 hablará sobre esta historia malgache en cuyo trasfondo se contrapone el individualismo y el despertar político. El 28 de mayo será el turno de The Bride, película ruandesa de Myriam Birara, que fue reconocida con una mención especial en la Berlinale. Una ópera prima que, de forma minimalista y sutil, aborda las secuelas del genocidio contra los tutsis en una historia sobre matrimonios forzados.

Por último, la nigeriana Mami Wata, película de género fantástico dirigida por C. J. Obasi, cerrará las proyecciones ceutíes. En su apuesta más ambiciosa y arriesgada hasta la fecha, el director estrenó su filme en el Festival de Sundance y será otro estreno del FCAT en España. Un relato que transita por ideas políticas, filosóficas y teológicas de gran peso.

La más veterana de las extensiones del FCAT es la del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Los días 23, 24 y 25 de mayo esta extensión programará proyecciones en la Sala Multiuso del Centro de Visitantes del Parque, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La primera sesión estará dedicada a los cortometrajes, con la proyección de tres obras africanas a competición en la sección En Breve. And Still It Remains, de los argelinos Arwa Aburawa y Turab Shah, es un corto documental contemplativo que reflexiona y denuncia, a través de la observación de los paisajes y de su población, el legado medioambiental del colonialismo que también suponen los ensayos nucleares. Más experimental es Atopías: The Homeless Wanderer, de la guadalupeña Daniela Yohannes junto al director Julien Beramis, que acude al simbolismo mágico y a las realidades negras alternativas mientras recorre los duros paisajes naturales del Caribe. La sesión la cerrará Katope, de Tanzania, un poético cortometraje dirigido por Walt Mzengi Corey que pone el foco en un cuento popular con el que crecieron muchos niños enseñándoles sobre la vida, el amor y el sacrificio.

La música llegará a Los Toruños el 24 de mayo en forma de documental, Famoudou Konaté: King of Djembe, sobre esta figura esencial de Guinea Conakry, uno de los músicos africanos que más han contribuido a la difusión internacional de las culturas del África occidental en el mundo. El filme, codirigido por André Piruka y Billy Konate, tendrá su estreno en España en esta edición del FCAT. Asimismo, la ya citada The Bride, cerrará las proyecciones en este Parque Metropolitano de Los Toruños con la presencia de su directora, la ruandesa Myriam Birara.

Asimismo, la extensión del FCAT en Los Toruños tendrá talleres de danza y percusión el domingo 26 de 11 a 15 h. Serán de carácter gratuito y abierto a todo tipo de persona interesada en acercarse a esta actividad cultural.

Dos billetes de ida y vuelta

El Festival de Cine Africano cuenta con el patrocinio de FRS, empresa perteneciente a la compañía danesa DFDS, y gracias a esta colaboración, una edición más sortearemos dos billetes de ida y vuelta para en uno de los siguientes trayectos: Tarifa-Tánger o Algeciras-Ceuta, pudiendo elegir la ciudad de salida inicial.

Para participar hay que ser mayor de 18 años y rellenar este formulario adjuntando el archivo en PDF o la foto JPG de una entrada de la 21 edición del FCAT. Cada entrada será válida por una participación y no se admitirán duplicadas. Serán válidas las entradas para las proyecciones presenciales en todas las sedes del FCAT 2024, incluyendo sus extensiones.

Asimismo, hay que buscar en la cuenta de Instagram del FCAT la publicación que anuncia el sorteo y: seguir al Festival de Cine Africano-FCAT y a @FRSFerry y darle a “me gusta” a la publicación del sorteo @mencionando a la persona con la que te gustaría viajar a Tánger o a Ceuta. En nuestra página del sorteo están todas las instrucciones para participar.

Los participantes podrán enviar sus solicitudes desde el viernes 24 de mayo a las 10:00 hasta el sábado 1 de junio a las 23:59. Entre los días 3 y 7 de junio se anunciará al ganador/a a través de las redes sociales del FCAT y la organización contactará con la persona ganadora en el correo electrónico facilitado en el formulario de participación.