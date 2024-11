“No se vende, se defiende”: Vecinos del casco antiguo de Sevilla se concentran para frenar la venta del pulmón verde

El colectivo Pulmón Verde, que abandera la histórica reivindicación vecinal de crear un parque de ocio saludable en el casco antiguo de Sevilla, ha convocado una concentración este jueves 21 de noviembre para impedir que el Gobierno de José Luis Sanz ponga a la venta el solar de las calles Arrayán y Divina Pastora, espacio que el Ayuntamiento se había comprometido a destinar al anhelado “pulmón verde”.

“Este jueves nos jugamos mucho, nos jugamos tener en el barrio un lugar donde compartir, donde respirar, donde vecinas y vecinos puedan sentarse a la sombra de un árbol a charlar sin tener que esquivar mesas y bolardos para pasear”, explican desde la plataforma convocante, animando a los habitantes del centro de Sevilla a sumarse a la defensa del pulmón verde. “Es nuestro derecho porque no nos caben más ruido y ladrillos, queremos frescor y paz”, reivindican quienes habitan en uno de los barrios más turistificados de la ciudad.

La noticia de que la Gerencia de Urbanismo planea enajenar la simbólica parcela de la calle Arrayán ha supuesto un auténtico revulsivo en el barrio, que ha reactivado con fuerza las movilizaciones que iniciaron hace cinco años. Además de la protesta fechada para este jueves bajo el lema “El pulmón verde no se vende, se defiende”, el colectivo vecinal ha impulsado una petición en el portal Change.org, que ha superado las 4.000 firmas en menos de una semana.

Una “desfachatez” a ojo de los vecinos

Los vecinos se sienten “engañados” por el Gobierno del PP, que había tomado el testigo de hacer realidad el compromiso contraído en la legislatura anterior. Fue en aquella etapa cuando el entonces alcalde socialista Antonio Muñoz, alentado por el empeño de los vecinos, cambió su planteamiento inicial (vender la parcela municipal para construir en ella viviendas) por cumplir el sueño comunitario de crear un espacio verde en el casco antiguo.

Compromiso que todos los grupos políticos que conforman el pleno –incluidos los populares que hoy gobiernan– refrendaron en junio de 2022, al aprobar por unanimidad el inicio del trámite para modificar la calificación de uso residencial del solar, que figura actualmente en el PGOU, por la de uso dotacional, que permite reservar este espacio a crear un parque o área de esparcimiento público.

Más de un año después, con el PP ya al frente de la alcaldía, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aseguró en sesión plenaria que “en seis meses podemos tener las calificaciones ambientales, resoluciones, y de vuestra mano ir viendo el uso de esta parcela”. Así respondía a la pregunta que habían formulado los vecinos en el pleno de este pasado enero, donde garantizó que “en la Gerencia Municipal de Urbanismo hay partidas destinadas a proyectos como éste; tenemos la intención de seguir trabajando en esta parcela y darle el destino que vosotros veáis”.

Desde entonces, la plataforma vecinal ha seguido dando pasos para avanzar hacia su objetivo, manteniendo reuniones con los dirigentes políticos, promoviendo actividades en el solar y tejiendo cada jueves por el barrio. “Sobre la base del referido acuerdo plenario unánime y del compromiso reafirmado por el nuevo equipo de gobierno municipal, hemos venido tratando con las delegadas municipales de parques y jardines y del distrito Casco Antiguo para ir concretando el proyecto de esta nueva zona verde”, informan desde el colectivo.

El último encuentro con ambas tuvo lugar in situ el pasado 7 de noviembre, una semana antes de que trascendiera que la Gerencia de Urbanismo había incluido la parcela de 2.100 metros cuadrados de la calle Arrayán en su nuevo 'Plan de enajenaciones e inversiones del patrimonio municipal de suelo en fines de interés social en el periodo 2024-2027'. Por esa razón, los vecinos interpretan esta operación urbanística orquestada “de espaldas” al colectivo como “una desfachatez para con nuestra asociación y los vecinos y vecinas de la zona”.

“Un parque verde y seguro, no más ladrillo”

Desde el Gobierno municipal se insiste en que el citado plan “aún no está aprobado”. Para que entre en vigor, debe pasar el filtro del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, cuya dirección trató de tramitarlo en la última sesión por la vía de urgencia, pero los representantes de los grupos de la oposición se negaron a que “un asunto de tal calado se abordara con esa premura injustificada”, de ahí que se aplazara su debate para la próxima sesión, como explican desde Podemos Sevilla.

Entretanto, el delegado de Urbanismo ha intentado calmar el malestar ciudadano que se respira en el barrio garantizando que “no se hará nada sin consenso vecinal”. Ante esa afirmación, los vecinos recuerdan ahora “el consenso y el compromiso al que habíamos llegado hace ya tiempo: un parque verde y seguro para el barrio; no más ladrillo”. Y exigen a los responsables políticos “que saquen del nuevo plan de enajenaciones este solar” por el que llevan años luchando. “Hasta que no lo veamos publicado no creeremos ni una palabra más”, asevera la plataforma vecinal.

Para demostrar que “el barrio entero quiere y va a luchar por un parque; para las familias, la infancia, y para sus mayores”, el colectivo del Pulmón Verde ha convocado a la ciudadanía a las 17.30h en una concentración que pretende evidenciar la unión vecinal en favor de esta demanda, así como reforzar el músculo de un movimiento social decidido a seguir dando la batalla hasta conseguir el pulmón verde que le falta al corazón de Sevilla.