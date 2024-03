El PP da marcha atrás y retira la orden que dejaba en precario el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla

Frenazo a la intención del PP, con lo que el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla se queda como está. Al menos por ahora, después de que el gobierno local que preside José Luis Sanz (PP) haya retirado a última hora la polémica relación de puestos de trabajo (RPT) que lo iba a esquilmar de personal, dejándolo bajo mínimos. La propuesta se había incluido por vía de urgencia para su aprobación en el pleno de este jueves, pero finalmente no ha sido sometida a votación.

La nueva RPT deja muy tocado el Servicio de la Mujer, pero también afecta (y reduce muy sensiblemente) otros departamentos municipales como los de Salud, Educación y Cooperación al Desarrollo. La reducción de personal es de tal calibre que imposibilitaría la continuación de la labor que desarrollan en los términos actuales. Por ejemplo se eliminan perfiles como los educadores sociales encargados de la prevención y sensibilización de la violencia de género en el ámbito educativo, además de los técnicos encargados de impulsar la promoción de la mujer y facilitar su inserción laboral.

Fuentes del gobierno local aseguran que se trata de una propuesta “en la que se seguirá trabajando” y que por eso a última hora se ha decidido no incluirla en este pleno. Lo ocurrido ha sido interpretado por la oposición de izquierdas y los sindicatos como una marcha atrás en toda regla, aunque la medida es temporal y no implica que no vaya a presentarse más adelante.

Positivo, pero con cautela

El volantazo final no ha tenido una justificación oficial, “no sabemos si no contaban con los votos necesarios o ha sido por la presión sindical, mediática y de las asociaciones de mujeres”, señala Vanessa Casado, secretaria de la Mujer de CCOO en la sección sindical del Ayuntamiento hispalense. “La decisión la valoramos positivamente pero desde la cautela”, porque no se trata de una retirada definitiva, aunque ahora se ve como una “oportunidad” para que el PP aborde “con menos prepotencia” una cuestión que ha chocado con “la negativa de todo el mundo”.

El Consistorio ha defendido su iniciativa presentándola como una “redistribución de efectivos” para “mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios sociales”. De paso, insiste en que esta reorganización va a “mejorar la atención a la mujer” con una “reorganización” de los Centros de Atención Integral (CIAM). El objetivo, en última instancia, es desviar todo el personal posible a los Servicios Sociales Comunitarios, en un intento de paliar el “gran retraso en la atención a la ciudadanía” actual, con demoras de hasta nueve meses según el propio expediente justificativo del Servicio de Recursos Humanos.

Para Ismael Sánchez, concejal de IU, la retirada de la RPT confirma que el gobierno local “sólo acierta cuando rectifica”. A su juicio, “ha pretendido colar por la vía de urgencia el debilitamiento del Servicio de la Mujer pero no le ha salido bien la jugada, y gracias a la presión social y política se ha visto obligado a dar marcha atrás”. “Con la violencia machista no se acaba convocando minutos de silencio, que hay que hacerlos, pero donde se ve el compromiso real es fortaleciendo los servicios públicos y no desmantelándolos”.

Perfil bajo en igualdad

En este sentido, mientras se celebraba el pleno tenía lugar una concentración ante la Casa Consistorial convocada por el comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento en demanda de mejoras laborales para la plantilla municipal y en contra de la privatización de servicios públicos. En esta protesta, la situación del Servicio de la Mujer ha vuelto a estar muy presente.

Nada más llegar al gobierno local, José Luis Sanz eliminó la Dirección General de Igualdad y diluyó estas competencias en la macrodelegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones. Desde entonces, al igual que ocurre con memoria histórica, ha apostado por un perfil muy bajo con respecto a estas políticas, manteniendo paralizado el Plan de Igualdad municipal y sin constituir las comisiones contra el acoso y contra la violencia de género en el seno de la plantilla municipal.

Esta actitud plana no le evitó una polémica al amagar con abrirle la puerta a grupos antiaborto en instalaciones municipales. A ello se le une que, al carecer de mayoría absoluta, el PP necesita de los votos de Vox para sacar adelante en pleno esta nueva RPT, lo que tendría un considerable coste en imagen para un alcalde que aspira a una centralidad que le ha hecho incluso sacrificar el presupuesto municipal con tal de no dar entrada en su gobierno a la ultraderecha.

“Una nueva rectificación

Para el principal partido de la oposición, el PSOE, la decisión de retirar a última hora la RPT supone “una nueva rectificación por parte de José Luis Sanz y, en este caso, nos alegramos enormemente”. La portavoz adjunta, Sonia Gaya, incide en que “no íbamos a apoyar ni a tolerar el desmantelamiento progresivo del Servicio de la Mujer a partir de un sustancial recorte de personal, incluso de trabajadoras destinadas a la atención por violencia de género, para reforzar otros servicios municipales”. “No discutimos que estos otros servicios municipales requieran un incremento de personal, pero sí que éste se saque mermando la atención a las mujeres”, apostilla.

“Sanz no ha necesitado a Vox para eliminar la Dirección General de Igualdad, y lo hizo desde el mismo día de acceder a la Alcaldía, enviando así un claro mensaje de que las políticas de igualdad no eran su prioridad en el gobierno”. El PSOE también recuerda que “liquidó” el proyecto para ubicar en la Casa Mallén la Casa de la Mujer y critica que las asociaciones de mujeres “están ninguneadas ante la falta de compromisos con el Consejo Municipal de la Mujer”. El colofón a esta trayectoria estaría en el voto a favor del PP a esa moción de Vox “para permitir la presencia de activistas contra el aborto en los Centros de Atención Integral (CIAM) para presionar a las mujeres en su legítimo derecho a la interrupción del embarazo”.