El PP deja a cero la partida para memoria histórica en el presupuesto de Sevilla

Lo advirtió José Luis Sanz (PP) desde que accedió a la Alcaldía de Sevilla, y ahora se ha confirmado en el presupuesto municipal para 2024, en el que no se incluyen partidas para las políticas de memoria histórica. Así se recoge en el documento presupuestario elaborado por el gobierno local y que ahora hay que negociar con los grupos de la oposición, confirmando de esta manera los augurios de un colectivo memorialista que el pasado 2 de diciembre se concentraba para denunciar la “parálisis absoluta” en esta materia. Desde el PP, no obstante, se asegura que la falta de dotación económica no significa que no se vaya a trabajar en esta línea el año que viene, para lo que se garantizan las modificaciones presupuestarias necesarias cuando llegue el momento.

¿Y cuándo llegará ese momento? El delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno (PP), que es el que tiene asignadas estas competencias, apunta a que en la antigua cárcel de La Ranilla ya se han terminado las obras para que “se convierta en un espacio museográfico” dedicado a la memoria histórica y ahora se está realizando el estudio que determine su contenido. “Cuando acabe, haremos las modificaciones necesarias para dotar a La Ranilla de este museo de la memoria histórica”, asegura, dando así cumplimiento al compromiso de José Luis Sanz de no parar nada que estuviese ya en marcha.

De esta manera, el que no aparezca ni un euro para memoria histórica no significa, a juicio del PP, que no se vayan a acometer proyectos. Un argumento que no convence a los colectivos memorialistas, que ven cómo estas iniciativas van desapareciendo de la agenda del gobierno municipal, de ahí su protesta para que se mantenga la línea de los últimos años, que tuvo en la exhumación de la fosa de Pico Reja su máximo exponente. Y frente a las palabras del Ayuntamiento de Sevilla, lo que ven es la realidad de que no hay partida presupuestaria y que incluso no se han desarrollado los trabajos previstos en la fosa común de Monumento pese a que contaba dinero reservado en el presupuesto que el PSOE cerró para 2023.

Recogida de muestras de ADN

Bueno, por su parte, insiste en que se mantiene la Oficina de Memoria Histórica, aunque se le ha quitado la placa que la identifica. “Ese compromiso se mantiene”, subraya, “y ahí hay un funcionario que atiende a las personas que se quieren acercar para que se le hagan las pruebas de ADN”, por lo que considera que en ese sentido “no hay ningún problema”. No opinan lo mismo ni los grupos de izquierda de la oposición (PSOE y Podemos-IU), que denuncian la demolición sistemática de unas políticas que, aseguran, habían convertido al Consistorio hispalense en una referencia nacional.

En cambio, el PP reitera desde su llegada a la Alcaldía hace medio año que la memoria histórica “es una competencia impropia, el Ayuntamiento no es competente” en esta cuestión, reitera Bueno, que recuerda que quien debe actuar es el Gobierno andaluz. El planteamiento es participar cuando dé el primer paso la Junta de Andalucía, que “nos consta que va a apostar por este tipo de iniciativas”, asegura, una afirmación que contrasta con la línea mantenida hasta la fecha por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.

“Cuando la Junta de Andalucía decida cuánto le va a dedicar a la fosa Monumento, o a cualquier otra cuestión que surja en Sevilla, y diga cómo tenemos que participar las demás administraciones, el Ayuntamiento de Sevilla hará las modificaciones correspondientes y participará”. Es decir, que el planteamiento es reiterar que, aunque no se reserven partidas en el presupuesto, eso no significa que no se vayan a acometer proyectos.

Las partidas para Monumento

En el presupuesto de 2023, el anterior gobierno del PSOE incluyó 415.000 euros para memoria histórica, incluyendo 40.000 euros para ayudas y estudios, aunque la mayor cuantía (350.000 euros) se la llevaron los trabajos previos para empezar la exhumación de la fosa Monumento, la de mayores dimensiones de todas las que hay en el camposanto hispalense. En total se calcula que ahí pueden estar enterrados hasta 2.600 represaliados (en Pico Reja se rescataron 1.786 cuerpos), pero el PP alegó que no había dado tiempo a ejecutarla y que se volvería a incluir en 2024.

Pese a ello, no se recoge este compromiso en las cuentas municipales para el año que viene, aunque no están cerradas y no es descartable que que las partidas para memoria histórica puedan incluirse entre las cartas con las que el PP intente negociar con el PSOE su respaldo, algo complicado a día de hoy. Esta hipotética vía, en cambio, estaría radicalmente descartada si finalmente los populares optan por tratar de ganarse el apoyo de Vox, que incluye siempre la memoria histórica entre las cuestiones a fulminar de la gestión municipal.

“Lo que hay es que tener voluntad”

Precisamente, la fosa Monumento ha vuelto al último pleno municipal del año, en el que la asociación memorialista Unidad Cívica Andaluza por la República ha preguntado por cuándo se van a iniciar los trabajos de exhumación. La respuesta de Juan Bueno ha sido la misma: al margen de expresar su respeto a la cuestión, ha insistido en que no es una competencia municipal y que el objetivo del PP es mantener lo que se ha hecho hasta ahora “salvo ser mejores en la gestión de las cosas. De esta manera, ha explicado que ”no vamos a apuntar en el presupuesto cosas que después no vamos a hacer“, acusando de este proceder al anterior gobierno socialista.

“No estamos eludiendo ni nuestra responsabilidad ni nuestra competencia en este asunto”, ha justificado Bueno, que ha insistido en que “lo que sí estamos haciendo es que estamos diciendo la verdad, para quedar bien no vamos a poner una partida en el presupuesto para después no hacer nada como hizo el gobierno anterior”. La representante de la asociación, Ana Sánchez, le ha recordado que la ley concede a los ayuntamientos la competencia de solicitar y llevar a cabo exhumaciones, como han hecho otros municipios andaluces gobernados por el PP y como de hecho hizo el Consistorio hispalense con Pico Reja. “Querer es poder, lo que hay es que tener voluntad de hacerlo”, ha apostillado.