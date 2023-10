Los trabajos en la mayor fosa común del franquismo en Sevilla no empezarán en 2023 pese a contar con presupuesto

Cuando el pasado mes de febrero se cerró Pico Reja, la mayor fosa común franquista abierta en España, ya se anunció cuál iba a ser el siguiente hito memorialista que se iba a desarrollar en Sevilla: la exhumación de la fosa monumento, también en el cementerio de San Fernando, y que según los estudios previos es la de mayores dimensiones de todas las que hay en el camposanto hispalense. En total se calcula que ahí pueden estar enterrados hasta 2.600 represaliados (en Pico Reja se rescataron 1.786 cuerpos), así que la decisión estaba tomada y el Ayuntamiento de Sevilla hasta reservó una partida en el presupuesto de 2023 para este proyecto, en concreto 350.000 euros. Pues pese a estar claro el camino y contar con fondos, al final no se van a iniciar los trabajos este año.

En esta situación tiene mucho que ver el cambio de gobierno municipal, en manos del PSOE hasta mediados de junio y desde entonces controlado por el PP. Los populares admiten que sí, que había dinero, pero que al llegar ellos estaba “con ejecución cero”. “Cuando nos pusimos a intentar esa ejecución presupuestaria nos dijeron que no llegábamos a fin de año”, ha apuntado Juan Bueno (PP), delegado de Hacienda y responsable de las políticas de memoria democrática, por lo que ya se ha arrojado la toalla con vistas a 2023.

“La no ejecución no es imputable a este gobierno”, se excusaba Bueno cuando en el último pleno municipal fue interpelado por la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica 'Manuel Barrios Jiménez'. En nombre de la misma habló Juan Cruz, que le recordó al delegado que tampoco se han tramitado las partidas (de 40.000 euros) recogidas en el presupuesto municipal de 2023 para investigación y ayudas a entidades memorialistas. “Sería lamentable que por falta de impulso político dejáramos sin ejecutar” el proyecto de Monumento, lamentó, porque “son muchas las familias con víctimas que están en esa fosa que están esperando que se les dé un trato digno a esos restos”.

“Sanz se ha cargado los proyectos”

Desde el PSOE se apunta directamente al alcalde, José Luis Sanz (PP), que “se ha cargado los proyectos vinculados a la memoria histórica”, no sólo el inicio de los trabajos para exhumar Monumento sino también la continuidad de la propia Oficina Municipal de la Memoria. A esta denuncia le pone voz el concejal socialista Juan Tomás Aragón, que critica que esta situación contrasta con que el propio Juan Bueno “garantizó que nada había cambiado” con respecto a las políticas memorialistas.

¿Y ahora qué? En una reciente entrevista con Europa Press, el propio alcalde ya adelantaba que no se iban a poder gastar los fondos previstos para Monumento y que ahora “estamos viendo cómo lo enjaretamos para el año que viene, para el próximo presupuesto”. Por su parte, desde la Diputación de Sevilla (que puso dinero para Pico Reja, como también la Junta de Andalucía y el Gobierno central) su presidente, Javier Fernández (PSOE), ha mostrado su disposición a colaborar económicamente en Monumento, aunque insta a José Luis Sanz a “aclarar cuál va a ser la posición del Ayuntamiento hispalense, si va a seguir o no con las exhumaciones como hasta ahora”.

La postura formal del actual gobierno municipal es que todo lo que estuviese en marcha se iba a mantener, otra cosa es lo que pase de ahí en adelante, porque la opinión de Sanz es que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia y no debe ir mucho más allá. Así lo reiteraba el delegado responsable de esta materia, Juan Bueno, en el pasado pleno, en el que insistía que el Consistorio no tiene “competencias directas” en un asunto que depende de la Junta de Andalucía, que a su juicio “las está ejerciendo de forma activa”.

El Ayuntamiento no dará el primer paso

Lo que quedó claro en la intervención de Bueno es que el PP municipal no va a dar un paso adelante ni va a liderar ningún proyecto, como sí hizo Juan Espadas (PSOE) en su etapa como alcalde para iniciar la exhumación en Pico Reja. Para el delegado, es el Gobierno andaluz “el que debe marcar las pautas”, lo que no entiende como una falta de iniciativa, sino que se hace porque “es bueno para la coordinación del trabajo y no hacer duplicidad de funciones”. En este sentido, ha garantizando que cuando el Ejecutivo autonómico marque el camino “será el Ayuntamiento, sin ningún tipo de duda y con la mayor diligencia posible, el que se ponga a su lado”.

Todo lo anterior no quita para que el movimiento memorialista sevillano esté con la mosca tras la oreja, hasta el punto de que antes de conocer estos argumentos ya había convocado para el próximo 2 de diciembre una movilización en la Plaza Nueva por el retroceso que consideran que se está produciendo es esta materia desde que gobierna José Luis Sanz. Por lo pronto, el Consejo Municipal de Memoria Histórica y Democrática todavía no se ha constituido en el actual mandato y no ha designado a sus nuevos vocales, que deben renovarse tras las pasadas elecciones municipales, algo que el gobierno local ha reconocido y se ha comprometido a solucionar en cuestión de semanas. “No quiero poner excusas, pero han transcurrido unos meses complicados para nosotros”, apuntaba Juan Bueno.