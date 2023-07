En cuestión de memoria histórica, nada ha cambiado con la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla. O al menos eso es lo que defiende insistentemente el gobierno de José Luis Sanz: todo sigue igual, la Oficina de Memoria sigue abierta y se atiende al que va por allí. Eso sí, en el organigrama municipal ha desaparecido cualquier mención a la cuestión (las competencias las ha asumido la macrodelegación en la que se incluye Participación Ciudadana) y el concejal de turno, Juan Bueno, se ha cuidado muy mucho de confirmar si se va a continuar con las exhumaciones en las fosas comunes del cementerio de San Fernando, ya que tras cerrar Pico Reja ahora era el turno de Monumento y hasta se había consignado presupuesto municipal para la cuestión. En esta cuestión, la incertidumbre se mantiene.

El alcalde de Sevilla "reorganizará" Memoria Democrática porque considera que hay "un poco de despilfarro"

Más

Los memorialistas están en guardia desde que, incluso antes de acceder al cargo, el alcalde asegurase que iba a “reorganizar” esta cuestión al considerar que hay “un poco de despilfarro”. Pero por lo que se ha desprendido de la intervención en la comisión de control al gobierno local por parte de Bueno (delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital), en principio no hay reorganización que valga porque “no ha cambiado nada”, ha reiterado una y otra vez. “En ningún caso se ha prescindido de este servicio”, incluida la recogida de muestras para hacer pruebas de ADN.

Bueno ha intervenido por partida doble, y es que tanto PSOE como el grupo Podemos-IU han presentado preguntas muy similares sobre la cuestión. Para el socialista Juan Tomás Aragón, las políticas memorialistas están “en liquidación”, empezando por la propia Oficina de Memoria Histórica, mientras que Ismael Sánchez (IU) ha puesto el acento en que por mucho que digan que las competencias se van a mantener, a la hora de la verdad no aparece mención ninguna en los decretos de estructura, “y lo que no está escrito no existe”. Y efectivamente, en el reparto de competencias no se le puede seguir la pista a las políticas memorialistas. “Quizás sea algo involuntario o un olvido pendiente de subsanar, o simplemente que no van a cumplir con sus deberes de memoria democrática”, ha ironizado Aragón.

Dos personas en la Oficina de Memoria

Para Bueno, lo que ocurre es que estamos ante “una forma diferente de hacer las cosas”, pero ha repetido varias veces que “no se están obviando” estas competencias y ha puesto el acento en que “no ha habido ningún cierre” de la Oficina de Memoria, “están las mismas personas, otra cosa es que piensen que son pocas”. Y es que el concejal popular ha aprovechado para criticar la parafernalia con la que vendía el anterior gobierno esta estructura (“desde fuera del Ayuntamiento pensaba que tenía que ser una cosa tremenda”), pero que a la hora de la verdad detrás del cartel lo que hay son dos trabajadores.

Lo que en ningún momento ha confirmado Bueno, por mucho que le han interpelado en ese sentido PSOE e IU, es que vayan a seguir los trabajos en las fosas comunes, empezando por la de Monumento. De hecho, ha eludido dar una respuesta específica, limitándose de forma general a reiterar que “todo lo que se estaba haciendo y los servicios que se estaban dando se siguen prestando”, evitando clarificar si se van a iniciar las tareas de exhumación previstas en Monumento, que sobre el papel es hasta más grande que Pico Reja. El PSOE ha recordado en este sentido que en el presupuesto vigente se reservó para ello una partida específica, en concreto 350.000 euros para estudios y trabajos técnicos.

Desde un punto de vista formal, la exhumación en Monumento no se ha iniciado, y el gobierno local a lo que se agarra es que va a seguir adelante con lo que estaba en marcha. Pero el alcalde, José Luis Sanz, ya ha dicho que no quiere asumir en esta materia competencias que no le son propias, y precisamente las exhumaciones son responsabilidad autonómica, no municipal. De hecho, para que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) abriese Pico Reja hubo que pedir la correspondiente autorización competencial. Fue la única manera de iniciar unos trabajos para los que ninguna administración daba el primer paso.

“Cumplimiento estricto de la ley”

En esta línea, Bueno ha apuntado que “nos debemos al cumplimiento estricto de la ley”, lo que ni mucho menos despeja las dudas sobre Monumento. En paralelo, ha llegado a señalarle a Ismael Sánchez que “no estamos de acuerdo” con Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno central, “una ley de confrontación absoluta que en nuestro programa electoral hemos dicho que vamos a cambiar”. Eso, ha subrayado, no significa que no se legisle sobre la cuestión, pero será “más en la línea de la concordia que del enfrentamiento al que ustedes han sometido de manera innecesaria a muchos españoles”. Es el mismo mensaje, por cierto, con el que entró el PP en la Junta de Andalucía, pero a día de hoy sigue vigente la Ley de Memoria que se aprobó en 2017 impulsada por el Gobierno de Susana Díaz y nunca más se ha vuelto a saber de la norma sobre concordia que estaba llamada a sustituirla.

“La situación está en el mismo lugar en el que lo dejaron y estamos haciendo las mismas cosas”, le ha asegurado Bueno a Juan Tomás Aragón, una postura de la que no se ha movido en todas sus intervenciones y a la que ha añadido el compromiso de que “seguiremos atendiendo a los sevillanos que pasaron por esa tragedia de perder a seres queridos y no encontrarlos”. Pese a ello, PSOE e IU han insistiendo en que se están vaciando las competencias, lo que Ismael Sánchez ha enmarcado en un “pacto oculto” del PP con Vox para garantizarse un arranque de mandato tranquilo. “Están dando pasos para burlar la ley y blanquear el franquismo”, le ha reprochado a Bueno, que le ha replicado que decir que el PP “está cerca de Franco” es una afirmación que “ya no cala” en la ciudadanía.