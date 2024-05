Temperaturas en descenso en Sevilla y algunas lluvias en la jornada del jueves

Lo que más se está dejando sentir en las últimas jornadas desde un punto de vista meteorológico son las temperaturas, que han protagonizado un acusado ascenso, dejando un ambiente algo cálido en algunos puntos de la provincia. No es que sean temperaturas muy elevadas, pero sí han supuesto un considerable contraste térmico con la situación que se produjo tras las últimas lluvias. Esto volverá a cambiar a lo largo de la semana, ya que se producirá un nuevo descenso térmico debido a la entrada de masas de aire más frías desde el noroeste.

Aunque de momento la semana arranca con pocas variaciones, de manera que las temperaturas volverán a sobrepasar los 30º C de máxima, incluso los 32-34º C puntualmente, con mínimas que se sitúan sobre los 12-13º C. En general, el ambiente permanecerá estable pero con bastante nubosidad, que irá desplazándose de oeste a este de la región, siendo de tipo medio y alto en la mayor parte de la provincia y sin dejar precipitaciones.

La semana avanzará con un ambiente muy parecido, incluso con algo más de sol, ya que los cielos no permanecerán totalmente despejados ningún día debido a que los sistemas frontales que afectan a zonas más septentrionales de la Península nos seguirán enviando nubosidad. Lo que sí se notará de forma notable será la bajada de las temperaturas, perdiendo entre 2-4º C cada día de la semana.

En esta situación, se espera que el jueves sea el día más fresco de la semana, con temperaturas máximas que no sobrepasen los 22-24º C en ningún punto de la provincia. Será un día bastante fresco de forma generalizada, con unas mínimas que en puntos de sierra bajarán de los 10º C.

Temperaturas más templadas desde el viernes

Todo ello, acompañado por un sistema frontal que afectará de forma algo más significativa a la provincia, dejando tanto el jueves como el viernes, un día más nuboso y desapacible. Hay posibilidades incluso de que se produzcan algunas precipitaciones, que serían poco significativas.

A partir del viernes se espera un nuevo acenso de las temperaturas, que continuaría durante el fin de semana y que dejaría nuevamente un ambiente más templado. Además, se prevé que el sol gane terreno, dando paso a un fin de semana más despejado. En cuanto al viento, la previsión es que sople durante toda la semana de componente noroeste, con rachas algo más destacadas con el paso de los sistemas frontales el lunes y el jueves.