Un vecino de Lora del Río se enfrenta a dos años de cárcel por golpear la cabeza de su mujer contra la pared y drogarla

Un vecino de Lora del Río (Sevilla) se enfrenta a dos años de prisión por un delito continuado de violencia de género hacia su mujer, a la que habría golpeado contra la pared y drogado, tras romper la orden de alejamiento hacia ella.

Según ha explicado el abogado de la mujer, José Antonio Sires, citando el escrito de acusación, los hechos se remontan al pasado 14 de abril, cuando el hombre, de 39 años, y la mujer, de 36, iniciaron una discusión en el domicilio conyugal, “y el acusado le golpeó la cabeza contra la pared, a la vez que la insultaba y le gritaba frases como '¿quién es?, dime quién es? Si no me lo dices me voy a enterar de todas maneras'”.

Orden de alejamiento

Como consecuencia de estos hechos, el juzgado de instrucción número 1 de Lora del Rio dictó orden de protección para la víctima acordando la prohibición para el acusado de acercamiento a ella a una distancia inferior a 100 metros, además de no poder comunicarse con ella. Sin embargo, días más tarde, de madrugada, accedió al domicilio escalando por la fachada y entrando por una de las ventanas, mientras ella y sus hijas dormían.

Al escuchar los gritos de su madre, se despertó una de las niñas, de 13 años. Gritos que también escuchó el vecino del piso inferior. Antes de que la madre se despertará, “aprovechó para introducir en la boca de la misma algún tipo de sustancia con la intención de que ésta se mantuviera inconsciente, o, ajena a la realidad” para que no se percatara de su presencia.

La Policía encontró restos de la sustancia que usó en una cuchara en la habitación, restos que fueron analizados por la unidad de toxicologia de la Policia Nacional.

Tuvo que instalar rejas para protegerse

La acusación particular entiende que todo el proceso reviste tal gravedad que han llevado a la víctima a tener que instalar rejas y un sistema de alarma en las ventanas del inmueble en el que reside junto a sus hijas.

Los hechos constituyen delito de quebrantamiento de medida cautelar en el ámbito de la violencia de género, tipificado en el artículo 468 del Código Penal, y uno de coacciones en el mismo ámbito, recogido en el artículo 172, según la representación de la víctima.

Ante la gravedad de la situación y los antecedentes del acusado por hechos similares, el juzgado fijó la vista oral para este martes 30 de julio, pero finalmente se ha aplazado al no llegar a tiempo el resultado de las pruebas toxicológicas.