Ayuso asegura que las charlas LGTBI en colegios entran "en la normalidad"

La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que "debería entrar en la normalidad" que se impartan charlas LGTBI no "obligatorias" en los centros escolares de Madrid, donde, ha subrayado, no se imparte información "que los padres no quieren".

Así ha reaccionado, en una entrevista en Telemadrid, al escrito que Vox ha registrado en la Asamblea de Madrid, en el que pide al Consejo de Gobierno información sobre los centros públicos y concertados donde se dan charlas LGTBI.

En concreto, Vox pide la "fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias".

"Me parece incómodo estar siempre utilizando al colectivo LGTBI por unos y por otros cuando llegan las elecciones o cuando estamos en momentos delicados", ha lamentado Díaz Ayuso, que no quiere hablar de "debates superados por la sociedad" y ha defendido que el PP siempre ha legislado "atendiendo el respeto a la diversidad".

La popular estima que, "si los centros y los padres lo quieren", esas charlas deben impartirse sin problema, y al mismo tiempo ve "lógico" que haya quienes prefieran reservar las "cuestiones morales" para el "ámbito familiar", por lo que sugiere "que se hable con ellos y que se les dé una solución".

La Consejería de Educación ha señalado que las acciones formativas extraescolares en los centros educativos no son determinadas por la Consejería sino que dependen "exclusivamente de cada centro", por lo que no disponen de listados como los que pide Vox.

Además, ha destacado que "no hay ni una sola denuncia" ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas, y ha añadido que "ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente" con la Ley Orgánica de Protección de Datos.