Un cuento de la criada planta cara a Ciudadanos para reprocharles sus pactos con Vox

Como escapadas de Gilead, la sociedad patriarcal y religiosa que imaginó Margaret Atwood para El cuento de la criada, alrededor de 15 personas han salido al encuentro de los representantes de Ciudadanos en la marcha del Orgullo de Madrid vestidas con la capa y gorro que caracteriza al personaje. Con gritos de "Maricas y bolleras también son clase obrera", "Aquí están los amigos de Abascal" o No pasarán", han dejado claro a Ciudadanos que no son bienvenidos en el Orgullo por "pactar con el fundamentalismo catolico y homófobo".

Posteriormente se han unido los viandantes que se encontraban parados a esa altura de la marcha y también les han recriminado sus posturas en los pactos políticos y han gritado un sonoro "fuera, fuera". Los miembros de la formación han respondido coreando "No nos moverán" y el "Orgullo es de todos".

Protesta contra Ciudadanos y sus pactos con Vox. MARIÁN LEÓN

Bajo el título El cuento de Le ciudadane, este grupo ha querido desenmascarar "el cuentazo de un partido que se identifica de centro y performa de derecha, que se etiqueta de liberal y sale del armario con los fachas", según han difundido en un comunicado.

Un momento de la performance 'El cuento de le ciudadane'. MARIÁN LEÓN

Además, también han querido enviar con esta acción un mensaje a la formación, que han rebautizado como "CiudadaVox": "Su presencia en la política española podría ser una distopía pero es real, y su cuento es en realidad el de aquella muleta moderna de los poderes económicos y mediáticos".

"Mientras se cuelgan la banderita arcoíris por acaparar alguna cuota de poder", pone en riesgo derechos fundamentales de la comunidad "aliándose con partidos que públicamente expresan su homofobia y fundamentalismo religioso contra los cuerpos con los que hoy pretende confraternizar", han denunciado.

La marcha ha puesto el acento, entre otras cosas, en la importancia de frenar a la extrema derecha y recorre la distancia que separa Atocha de la madrileña plaza de Colón. En esta ocasión, Ciudadanos no ha podido acudir con una carroza, porque no el partido no ha suscrito un documento de compromisos en el que los colectivos organizadores pedían, entre otras cosas, "no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar". Algo que han hecho, por ejemplo, para conseguir la presidencia en la Asamblea de Madrid: a cambio, votaron a favor de que Vox entrase en el organismo.