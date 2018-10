Críticas de la Junta y los partidos a las palabras de Tejerina sobre la educación andaluza

La Junta y los partidos políticos andaluces han criticado las palabras de la vicesecretaria Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, quien ha mostrado su preocupación por "el deterioro de la educación" en España, ya que en Andalucía un "niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León".

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha preguntado hoy al PP si "no se va a cansar nunca" de "despreciar" a los andaluces, en respuesta a las palabras de la vicesecretaria del PP sobre el sistema educativo en esta comunidad.

"¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?, ha señalado Díaz en su mensaje, donde ha añadido que "ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando".

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, se ha referido en su cuenta de Twitter a las palabras de García Tejerina, y ha dicho junto a varios emoticonos la frase "Qué cansinos".

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha referido también en su cuenta de Twitter a las palabras de la exministra y ha declarado que no comparte estas declaraciones, que "los niños y profesores andaluces son de diez", y que "solo les falta un gobierno a su altura".

También desde esta red social se ha referido a las polémicas declaraciones la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, para señalar de "intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía".

"En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas", ha apuntado la líder andaluza de Podemos, quien ha agregado que García Tejerina "no ha pisado Andalucía en su vida".

El coordinador regional de IU, Antonio Maillo, ha señalado en su cuenta que el PP "vuelve a insultar a Andalucía" y ha añadido que García Tejerina "habla con una ignorancia total".

"La enseñanza de nuestros docentes es inmejorable. Lo que sí ha provocado un deterioro en la educación son los brutales recortes de PP y PSOE, y eso no ha sido sólo en Andalucía", ha añadido.