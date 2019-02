Casi un tercio de la población española vivirá concentrada en Madrid y Barcelona en 2035

Avance de la despoblación rural en España

Evolución anual del número de habitantes de las grandes aglomeraciones urbanas, del resto de áreas urbanas y de las áreas rurales en España

Fuente: ONU

La brecha entre la población rural y urbana seguirá ensanchándose paulatinamente las próximas décadas en España: según datos del Banco Mundial, en 2018 el 80,08% vivirá en ciudades; en 2050 será ya del 88% según las proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas Naciones Unidas (ONU). Antes, en 2035, la previsión es que casi un tercio, el 28% de la población, viva entre Madrid y Barcelona; un 33% si se le suman las tres siguientes más grandes, Valencia, Sevilla y Zaragoza, aunque no tiene en cuenta la de Bilbao –contando el censo de lo que consideran toda la corona metropolitana–. Según el INE y si se mantienen las tendencias de fecundidad, mortalidad y migraciones, España tendrá en 2033 49.016.091 de habitantes, 2,4 millones más que en 2019.

Joaquín Recaño, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics (CED), explica la corriente global así: "La tendencia general y estructural del planeta es un proceso continuo de urbanización". Recaño añade que "los datos de la ONU son fiables y elaborados con la metodología correcta, aunque sus estudios abarcan tanto territorio que de lo que hablan es de una hipótesis basada en unas variables y tendencias globales".

Lo ejemplifica también Diego Ramiro, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): "En 1950 solo una ciudad, Nueva York, estaba por encima de los 10 millones de habitantes. Ahora en todo el mundo hay 20". "Es un proceso que se aceleró a lo largo del tiempo y que, ahora, donde más se observa es en Asia y África, donde el 40-50% vive en ciudades. En Europa y América del Norte en el siglo XXI ronda el 80%", continúa Ramiro.

Aclara Recaño que esto significa que es previsible que el movimiento de pueblos a ciudades en Europa, aunque no cesará y seguirá siendo paulatino, es previsible que se ralentice las próximas décadas por la sencilla razón de que "cada vez quedarán menos personas para irse. Los últimos años ha bajado ligeramente el ritmo respecto a décadas pasadas porque cada vez hay, en concreto, menos jóvenes, que son los que se van de las zonas rurales".





¿Qué es urbano? ¿Qué es rural?

Aunque lo que apunta este experto del CED es que hay que definir qué es "urbano" y qué es "rural". Según las variables demográficas y la propia ONU, es ciudad un municipio por encima de 10.000 habitantes, pero para él lo que marca el medio rural es "el aislamiento": "Si un municipio está a menos de media hora de una gran urbe, aunque tenga 1000 habitantes, no está aislado. Qué es urbano o rural no se define exactamente por cuánta gente vive en un sitio, sino la distancia al lugar donde están los servicios, en eso nos tenemos que fijar". Recaño califica por ello la población rural de "heterogénea" y, en su trabajo, diferencia tres grupos entre los espacios rurales que existen en España: los de 'resiliencia demográfica', de mayor tamaño y que resisten estables; 'de emigración', con una media de solo 175 habitantes y con un 80% de los nacidos ahí residiendo en otros lugares; y los 'en riesgo de despoblación irreversible', con 110 habitantes de media, la mayoría por encima de los 65 años.

Las proyecciones que maneja la ONU se hacen sobre las ciudades más pobladas, es decir, las de más de 300.000 habitantes. Son 14 ahora mismo en España pero la segunda, Barcelona, es actualmente casi siete veces más grande que la tercera, Valencia, y así se mantendrá la proporción.

Riesgo o no de colapso

¿Existe un riesgo de colapso en algún momento tanto de Madrid como de la capital catalana? "No", responde Recaño, "no hay problema de colapso porque las ciudades en España también envejecen y también tienen un problema de reproducción y fecundidad. Si en el Sudeste Asiático, en África o en Latinoamérica se siguen formando megalópolis es porque ahí la fecundidad aún es alta y aún hay potenciales migrantes del mundo rural. No pasa en Europa. En todo caso, estas zonas vivieron el verdadero incremento con la migración internacional del primer decenio del siglo XXI".

"Pero sí ocurrirá en España que habrá que redefinir las ciudades, los límites se ampliarán aun más y cada vez estarán más difusos. Madrid, en la práctica, ya abarca parte de Guadalajara, de Toledo, de Ávila y de Segovia", continúa. Diego Ramiro comparte el análisis y cree que, en las dos grandes ciudades, lo que será clave será cómo se desarrolle el sistema de transporte, tanto dentro de la corona metropolitana como el que lo conecte otras localidades. Para él el foco está en cómo afectará el proceso a las ciudades intermedias, las que "no tienen suficiente mercado para que llegue más población pero están lo suficientemente cerca de las grandes para que la gente se traslade de manera más o menos asidua. El riesgo es que el área de influencia se amplíe cada vez más y, por un lado, cada vez más ciudades se conviertan en dormitorio; por otro, que sean las intermedias de tamaño y no lo suficientemente cerca de las grandes las que pasen a perder población".

En 2019 y según el CSIC, el 50% de los municipios españoles no son de tamaño intermedio, sino que están por debajo de los 500 habitantes. "Al final es una cuestión política", lamenta Ramiro, "la inversión se va a hacer siempre donde tú tengas mayores beneficios, donde llegues a más población con menos coste. Es decir, en las urbes y no en esos municipios. Esto se aplica tanto a las oportunidades económicas y a los servicios mínimos como a la conservación del patrimonio material".

"Estamos ante estructuras condenadas"

En todo caso, aunque cada vez se hable más de despoblación y urbanización, Ramiro recuerda que España comenzó a vaciarse a finales del siglo XIX y principios del XX, con el pico en los años 50: "Fue entre los 30 años que van de 1900 a 1930 cuando Madrid pasó del medio millón de habitantes al millón, es decir, dobló su población. Con el desarrollo industrial se acentúa en los cuatro polos: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao". Pero es un fenómeno que también ha ido fluctuando, apunta Joaquín Recaño: "El Pirineo catalán y el aragonés se despoblaron en la segunda mitad del siglo XIX pero ahora no están en una mala situación, se repobló con ocio, deportes de invierno, actividades de verano que alimentan el turismo… elementos que además atraen a lo que se necesita para repoblar, jóvenes. Pero su situación paisajística y geográfica no es la de la meseta".

Entonces, ¿es una tendencia irreversible? Ramiro contesta con más preguntas: "La gente tiene que pensar: ¿me gustaría vivir en el pueblo de mi familia? ¿hay ahí incentivos? ¿o me interesa más pasar los fines de semana? Al final muchos municipios están sobreviviendo por la población flotante, es decir, por turistas o personas que acuden en tiempo vacacional. Y están compitiendo constantemente con la oferta de las ciudades, que en esos periodos también se amplíe. Lo que nos queda es exigir la garantía de servicios mínimos, aun sabiendo que por propia definición no van a ser lo mismo de las urbes".

"Los milagros no existen", dice Recaño, "hay lugares o entornos rurales donde se ha conseguido frenar la despoblación, pero no se puede convertir la anécdota en categoría. Hay zonas con medias de edad superiores a los 60 años que a día de hoy están condenadas y el único freno puede ser la inmigración. Hay algo difícilmente solucionable y es que un joven no surge de la nada. Si el envejecimiento de una zona es muy elevado, un joven o viene con la inmigración o no lo tienes".

"Estamos ante estructuras condenadas tanto por la pérdida biológica como por no atraer población. Porque tampoco se consigue nada si a un municipio llega una familia de 3 ó 4 personas, aunque sobre el papel eso signifique un aumento en un pueblo de 20 habitantes del 20%, si esa familia inmigrante al cabo de los años se va por el mismo motivo por el que se han ido los jóvenes autóctonos antes, por el aislamiento, porque no hay trabajo, ni servicios, ni oportunidades económicas. O si los hijos cuando cumplen los 18 años se van a la universidad y vuelve a no haber jóvenes. Lo que hay que crear es estímulos para que, los pocos que llegan, no se vayan también", concluye el investigador del CED.