Harrison Ford arropa a Bloomberg en la presentación de su programa climático

El actor estadounidense Harrison Ford irrumpió este martes en la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid para arropar al precandidato demócrata a la Presidencia de su país Michael Bloomberg, que entregó un informe con su programa climático a la secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU, Patricia Espinosa.

La llegada de Ford despertó un enorme revuelo entre los medios, que se agolparon en el limitado espacio del pabellón de Estados Unidos hasta que finalizó el acto, tras el cual el actor mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En su intervención, Harrison Ford, quien se ha destacado en los últimos años por su implicación con el medio ambiente, reprochó la "falta de coraje" del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, ausente en esta XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

"Me siento desesperado -subrayó Ford- por el estado del mundo, por un futuro que incluye a mis cinco hijos, mis tres nietos y sus hijos; la gente está asustada, está enfadada".

Demandó una "acción valiente de los gobiernos" para acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones, tras lo que lamentó la "falta de coraje" del presidente de su país por anunciar su intención de sacar a Estados Unidos del Acuerdo del clima de París de 2015.

El actor, que es embajador de la organización Conservation International, instó a luchar contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad y a "escuchar a los jóvenes de todo el mundo, cuyo futuro -recalcó- está en nuestras manos (...) Tengo esperanza en que las acciones colectivas nos lleven a ese fin".

En el acto "Acelerating America's Pledge" (Acelerando la promesa de América), Bloomberg presentó su programa climático a Patricia Espinosa, recogido en un documento titulado 'El compromiso de Estados Unidos'.

El informe aboga por una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Estados Unidos en un 49 por ciento para 2030 respecto a 2005, con el objetivo de "enviar el mensaje de que Estados Unidos no ha abandonado la lucha contra el cambio climático, sino que está dispuesto a intensificarla".

Patricia Espinosa agradeció la "particular lucha por el clima" protagonizada por Michael Bloomberg, quien, junto al exgobernador de California Jerry Brown, impulsa la iniciativa "We are still in" (Seguimos aquí), para simbolizar el compromiso de EEUU con el clima, en contra de las pretensiones de Trump.

Espinosa calificó el programa climático del precandidato demócrata y exalcalde de Nueva York como "fantástico y crítico", que supone un "apoyo en este momento de emergencia climática en que todo lo que hagamos para evitar sus efectos es bienvenido".

"Gracias por tanto entusiasmo", dijo la secretaria ejecutiva de Naciones Unidas, quien subrayó la "enorme responsabilidad" de las personas "con influencia" con las generaciones futuras.