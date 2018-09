El PP propondrá una ley de "protección" a embarazadas para evitar el aborto

El Partido Popular va a proponer una ley que se centre en la "protección" a las embarazadas para darles "el mayor apoyo psicológico y económico posible de forma que puedan seguir adelante con la gestación", lo hagan "sin ningún tipo de presión" y eviten así el aborto.

En una entrevista con EFE, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hablado de esta "iniciativa legislativa" que piensa desarrollar el partido aunque no ha querido precisar si supondrá una reforma de la actual ley que regula la interrupción del embarazo o se tratará de una norma independiente.

"No creo que hablar claro suponga un giro a la derecha o al centro, hablar claro siempre es sano", ha dicho el número dos del PP, quien también ha defendido la posición de su partido en otros asuntos como el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, una decisión con la que, en su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo "el ridículo".

Ayer mismo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió en el Congreso a "desarrollar al máximo" la ley del aborto para que se cumpla en todas las comunidades, y lo hizo en respuesta a Podemos, que le pidió revisar la norma para ponerla a pleno rendimiento.

No detallan cuál será su propuesta

El PP insiste en impulsar una ley que permita que las mujeres desistan de abortar porque cuenten con "el mayor apoyo posible". Según ha apuntado García Egea a EFE, la posición del PP sobre este asunto se sostiene en dos pilares. El primero, el de que "el aborto no es un derecho, es un drama". Y el segundo, defender que la mujer que se queda embarazada "debe disponer de los mayores recursos y el mayor apoyo psicológico y económico". Para que así pueda, ha añadido, "salir adelante sin ningún tipo de presión, ni económica ni del entorno".

Sin entrar en detalles sobre la iniciativa, el secretario general del PP ha hablado también de una "red de protección para la mujer embarazada", para que "nadie" pueda hablar "por su boca". Como tampoco "nadie", ha recalcado, "puede subir a la tribuna del Congreso hablando en nombre de la mujer embarazada". "Ese es el PP de Pablo Casado, el que habla claro de estas cuestiones", ha presumido quien es la mano derecha del nuevo líder del PP.

Pablo Casado ha venido anunciando su posición antiabortista durante todos sus años en política y, hasta ahora, ha declarado que apuesta por "volver al consenso social de los 80 y 90 del PSOE y del PP que Zapatero rompió con fines electorales". Lo que expresaba Casado en ese momento implicaba modificar la ley de Zapatero, de plazos, para volver a la del 85, de supuestos. Un cambio que Rajoy no llegó a materializar. "El aborto no es un derecho. No puede ser barra libre y un coladero como con esta ley", ha llegado a expresar para justificarlo.