Suben a 45 los casos de coronavirus en Argentina y endurecerán los controles

El Gobierno argentino analiza aplicar controles estrictos al ingreso de extranjeros en los pasos fronterizos terrestres para prevenir nuevos contagios de coronavirus en el país sudamericano, que ya registra 45 casos confirmados y dos muertes.

Argentina sumó este sábado 11 nuevos casos de coronavirus, por lo que la lista subió a 45 infectados, dos de los cuales fallecieron.

El ministro de Salud, Ginés González García, anticipó hoy que se anunciarán "mayores controles en el ingreso de extranjeros en puntos como Mendoza (oeste) o la ciudad misionera de Iguazú (noreste), donde hay alta circulación de turistas provenientes de zonas con Covid-19".

"Es una medida fuerte e importantísima para bloquear todas las posibilidades de circulación del virus", señaló el ministro.

La mayoría de los casos de coronavirus confirmados en Argentina son importados, aunque desde el jueves se detectaron ya cinco afectados que contrajeron la enfermedad en el país y que han tenido "contactos estrechos" con personas que se contagiaron en países con alta circulación de COVID-19, mientras que no se ha constatado aún una "transmisión comunitaria", según precisaron las autoridades.

"Todavía estamos en la fase de contención, esto no quiere decir que el virus esté contenido, sino que hasta ahora solo enfrentamos casos que vinieron de otros países o que tuvieron contactos estrechos con estos", precisó González García.

ARGENTINA EN EMERGENCIA SANITARIA

Para evitar la propagación del virus en el país, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó el jueves la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que, entre otras medidas, conllevará suspender a partir del martes y durante 30 días los vuelos internacionales provenientes de Europa y Estados Unidos, entre otras zonas afectadas por la enfermedad.

Fernández indicó que, además, se fortalecerán los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a Argentina: "Seremos muy estrictos en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras".

En tanto, la medida oficial que obliga a todas las personas que arriben a la Argentina desde países con alta circulación de Covid-19 a realizar un aislamiento obligatorio de 14 días ya se cobró su primer detenido, un hombre que violó el protocolo en la provincia de Santiago del Estero tras haber regresado el 3 de marzo de Europa, según confirmó el gobernador del distrito del noroeste argentino, Gerardo Zamora.

El Ministerio del Interior distribuyó a los 24 distritos del país listados de los ciudadanos que en los últimos 15 días arribaron al país provenientes de regiones con alta circulación de coronavirus.

"No se le va a poner un policía en la puerta a cada uno, pero en caso de que no estén en su domicilio se va a hacer la denuncia ante la Justicia. La gente no toma todavía dimensión de la severidad del tema y cree que no pasa nada porque se siente bien pero necesitamos que todos cumplan con la cuarentena", informaron a Efe fuentes oficiales.

COMIENZA EL DESABASTECIMIENTO EN LOS SUPERMERCADOS

La emergencia sanitaria dictada por Alberto Fernández y el rápido aumento del número de casos alertó a la población, que en las últimas horas salió a comprar a los supermercados alimentos y artículos de primera necesidad ante el temor de que se dicten nuevas medidas que restrinjan la circulación, luego de que se prohibieran los espectáculos públicos masivos de más de 200 personas y se cerraran museos y exposiciones.

Las estanterías de fideos, arroz y conservas se vaciaron en las principales cadenas de supermercados, mientras los ciudadanos también cargaban los carros con papel higiénico, artículos de limpieza y agotaban las escasas reservas de alcohol en gel.

En varios locales de la red de supermercados que tiene la comunidad china a lo largo del país se vieron exóticos sistemas de protección para los cajeros, quienes en algunos casos trabajaban detrás de una barrera armada con film o plástico transparente para no tener contacto con los clientes y evitar así un eventual contagio.

RESTRICCIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO

Al cierre de algunos lugares de gran atracción turística se sumaron en las últimas horas nuevas restricciones al sector, uno de los de mayor proyección para la economía local.

A raíz de la pandemia de coronavirus, la patagónica ciudad de Puerto Madryn puso fin de forma anticipada a la temporada de cruceros del verano austral 2019-2020 al cancelar la llegada de los últimos tres buques prevista entre mañana y el 3 de abril, informó este sábado la Secretaría de Turismo de la ciudad ubicada en la sureña provincia de Chubut.

Puerto Madryn, ubicada sobre el océano Atlántico y famosa por los avistamientos de ballenas, recibió esta temporada más de 82.000 turistas embarcados en cruceros.

En tanto, el Parque Nacional Iguazú, ubicado en el extremo noreste del país en la frontera con Brasil y Paraguay, decidió limitar el ingreso de visitantes diarios por la emergencia sanitaria.

Solo podrán ingresar 2.000 personas por día a visitar las cataratas del Iguazú, una de las principales atracciones turísticas del país.