Nueve datos que desmienten a Díaz Ayuso cuando dice que los problemas de hombres y mujeres son "prácticamente los mismos"

La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha defendido este martes en su intervención ante la Asamblea su visión sobre el feminismo asociándolo con el "enfrentamiento" y omitiendo la denominación del término violencia de género. Aunque sí ha nombrado el machismo, ha incluido "la igualdad de la mujer" como uno de los retos del PP y ha señalado que aún "hay mucho que hacer", también ha puntualizado que "sin demagogia". "Los problemas de las mujeres en España hoy son prácticamente los mismos que los de los hombres: empleo, futuro, movilidad, soledad, familia, seguridad...", ha proseguido.

Varias cifras demuestran, sin embargo, que las mujeres están atravesadas por cuestiones de género y se enfrentan a problemas específicos por el hecho de serlo:

Más afectadas por el paro

Aunque las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social han superado por primera vez la cifra de las 9 millones de trabajadoras y la brecha entre géneros se reduce paulatinamente (aún son el 46,5% del total), lo cierto es que siguen sufriendo más el desempleo. La tasa de paro sigue siendo mayor entre las mujeres (seis de cada diez personas desempleadas lo son) y representan el 64% de los parados de larga duración, es decir, aquellos que llevan más de un año sin encontrar trabajo.

Más trabajo parcial y temporal

En cuanto a las características del empleo que desarrollan, el trabajo a tiempo parcial sigue siendo cosa de ellas. Del total de 2.830.700 trabajadores con esta jornada reducida en 2018, según los datos anuales de la EPA, el 74,5% eran mujeres. También ellas están afectadas en mayor medida por los contratos temporales: Si la tasa de temporalidad general en 2018 (EPA datos anuales) era del 26,8%, la de las mujeres ascendía al 27,7% y la de los hombres caía al 26%.

Ellas cobran un 20% menos

La diferencia entre las retribuciones que perciben hombres y mujeres se situó en 2017, según la EPA, en el 20,2%, ligeramente superior a la registrada en 2016 en base al salario medio bruto. La brecha salarial es transversal y afecta a las mujeres independientemente de su formación, su ocupación o su tipo de contrato. Hablar de diferente retribución implica citar un elemento clave: los sectores feminizados, aquellos tradicionalmente asociados a ellas, están peor pagados.

Una brecha del 35% en las pensiones

Aunque en 2018 la diferencia en la pensión media percibida por hombres y mujeres se redujo más que en los seis anteriores, la brecha sigue siendo muy elevada. Ellas cobran un 35% menos de pensión que ellos. Según los datos de febrero de este año, 781,63 euros al mes de media las mujeres y 1.202,52 los hombres.

La maternidad afecta a la carrera profesional

Los hijos e hijas tienen consecuencias distintas desde el punto de vista del empleo para hombres y mujeres. Según datos de la EPA de 2017, la descendencia provoca en los hombres un incremento de su participación en el empleo y en el caso de las mujeres, esta baja o se detiene. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra y publicado por el Observatorio Social de 'La Caixa', las mujeres con hijos tienen la mitad de probabilidades que los hombres de ser llamadas para una entrevista de trabajo.

El doble de dedicación a los cuidados

La carga de cuidados sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres. En España, ellas dedican el doble de horas que los hombres a este tipo de tareas fundamentales: 4,3 horas al día frente a las 2,1 horas de los hombres. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo de cuidados "sigue siendo mayormente invisible y no reconocido, y no se toma en cuenta en la toma de decisiones", puntualiza en un informe en el que cifra en el 10,3% del PIB español lo que representa ese trabajo de cuidados no remunerado hecho por las mujeres.

El techo de cristal

Las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad siguen siendo una realidad. En 2017, solo el 21% de los directores de empresas grandes o medianas eran mujeres y el 31,9% de las pequeñas. El techo de cristal existe en todos los ámbitos: la presencia de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35 se sitúa en el 23,29% y más de la mitad de los municipios en España nunca han estado gobernados por mujeres.

1.013 mujeres asesinadas por violencia machista

El pasado mes de junio, las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género alcanzaron las 1.000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse. Las cifras llegan ahora a las 1.013, las diez últimas solo en lo que va de verano, cuando dos hombres más han asesinado a sus propios hijos. A pesar de que Díaz Ayuso no haya querido nombrar la violencia de género de forma explícita, más de la mitad (un 51,9%) de las mujeres que son asesinadas en España lo son por esta causa. Solo en 2018, se interpusieron 166.000 denuncias por violencia de género y los juzgados españoles dictaron 50.300 sentencias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Más de una denuncia por violencia sexual a la hora

La violencia sexual también está presente y condiciona la vida de las mujeres. De acuerdo con el Ministerio del Interior, han crecido un 60% en los últimos seis años. En 2018, se interpusieron 28 denuncias por abusos y agresiones sexuales al día, más de una cada hora. Desglosando por el género de víctimas e investigados (datos de 2017), destaca que el 88% de las víctimas de delitos sexuales en España son mujeres y el 98,4% de las personas detenidas e investigadas son hombres.