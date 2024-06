Cuatro mujeres y dos niños asesinados en tres posibles casos de violencia machista en 24 horas

En las últimas horas, seis personas han sido víctimas de crímenes que la policía ya investiga como asesinatos machistas: una mujer y sus dos hijos en Cuenca, una joven de 20 años y su madre en Granada, y otra mujer de 76 años en Málaga.

Este sábado, la Guardia Civil ha encontrado los cuerpos descuartizados de una mujer y sus dos hijos de 5 y 7 años en una vivienda de Las Pedroñeras, Cuenca. Las fuerzas de seguridad investigan como presunto responsable del crimen a la pareja y padre de las víctimas, de 44 años, que ya ha sido detenido. Según fuentes de la investigación consultadas por la agencia EFE, la desaparición de la mujer fue denunciada por una persona cercana a la familia este viernes por la tarde, lo que puso en marcha el mecanismo de búsqueda de los agentes, que ha culminado con el hallazgo de los cuerpos en una vivienda adyacente a su residencia. La mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) y contaba con una orden de alejamiento de su agresor.

En Andalucía, dos incidentes de violencia machista se han reportado en las últimas 24 horas, uno en Granada y otro en Málaga. En Granada, un hombre de 34 años ha asesinado a su expareja, de 20 años, y a la madre de esta, de 49 años, antes de suicidarse. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que la joven no estaba registrada en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGen) y no había denuncias previas por maltrato. El agresor, con antecedentes no relacionados con la violencia de género, usó una escopeta para matar a ambas mujeres y luego se suicidó con la misma arma en su domicilio, según la principal hipótesis de la investigación.

Y en Fuengirola (Málaga), una mujer de 76 años ha muerto presuntamente estrangulada por su pareja, un hombre de 75 años, quien luego intentó suicidarse ingiriendo pastillas. Este incidente ocurrió alrededor de las 23:10 horas del viernes en la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo. El presunto agresor ha sobrevivido y ya ha sido detenido. La víctima no había presentado denuncias previas hacia su pareja ni tenía medidas de protección del sistema Viogen, según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una comparecencia ante los medios en Granada.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado un comité especial para el jueves 4 de julio para evaluar y estudiar estos recientes asesinatos. En declaraciones a los periodistas, Redondo ha condenado enérgicamente la violencia machista, calificando el día como “terrible para la sociedad española en general”.

“Hemos sido informados de varios asesinatos machistas: una mujer en Granada, de 20 años; otra en Málaga, de 76 años; y una mujer en Cuenca, junto con sus dos hijos, aunque esto aún se está investigando”, ha afirmado. Además, ha advertido sobre el peligro del negacionismo de la violencia machista y ha enfatizado la necesidad de condenarlo diariamente, ya que la violencia de género es un problema estructural que impide el avance hacia la igualdad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, se ha mostrado “sobrecogida” por los asesinatos ocurridos en la comunidad autónoma. “Otro día negro por una lacra que no termina, que no entiende de edad, no entiende de lugar y que para combatirla se requiere la unidad de toda la sociedad”, ha expresado en un audio remitido a medios López ha prestado todo su “apoyo y cariño” a los familiares, en un mensaje publicado en su perfil de 'X'.