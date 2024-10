Las enfermedades de transmisión sexual siguen disparadas: los casos de gonorrea suben un 42% en solo dos años

La tendencia creciente de las enfermedades de transmisión sexual iniciada a principios de los años 2000 continúa. España registró en 2023 la tasa más alta desde que hay registros de sífilis, infección gonocócica (la gonorrea) y de Chlamydia Trachomatis, según el último informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), dependiente del Ministerio de Sanidad.

En el caso de la infección gonocócica, las personas infectadas han pasado de 1.069 en 2003 a 34.401 en 2023. La tasa por cada 100.000 habitantes ha crecido, en ese mismo periodo, de 2,70 a 71,54. Es el crecimiento más pronunciado entre todas las ITS, con especial incidencia en Catalunya (165,4) , Madrid (94,08) , Euskadi (78,37) y Andalucía (58,64). Las tasas más bajas se dieron en Aragón (9,24). En solo dos años, entre 2021 y 2023, los casos han subido un 42,6%.

La sífilis, vigilada desde 1995, registra un aumento también muy significativo en los últimos 20 años, con una evolución de 917 casos a 10.879. En los años 2000 y 2001 se vieron las tasas más bajas, apenas llegaban a 2 infecciones por cada 100.000 habitantes; ahora son 22,62. La subida en los dos últimos años es también pronunciada: hay un 24,1% más de de casos notificados. Las comunidades autónomas que registraron tasas más altas en 2023 fueron Canarias (53,91), Baleares (33,97), Madrid (32,52) y Cataluña (30,54) meintras que entre las que registraron menor incidencia están La Rioja (2,17), Castilla La Mancha (3,36) y Aragón (6,11). La comparación entre comunidades, advierte el propio informe, “se puede ver afectada por las diferencias en los sistemas de vigilancia autonómicos”.

En ambas infecciones, el impacto es mayor en hombres que en mujeres y la edad media se inserta en la treintena: 31 años en infección gonocócica y 37 en sífilis, según los datos de la RENAVE. Un estudio publicado en 2022 por el Observatorio Bloom advertía que aunque los datos eran “alarmantes” había que tener en cuenta que se había producido una meohora en la vigilancia. Es decir, que se diagnostican más casos que antes “estaban en la sombra, sin detectar”.

La gratuidad de los preservativos, pendiente

Los casos de infección por Chlamydia Trachomatis (la clamidia) también están subiendo. Su vigilancia es más reciente, desde 2016, y desde entonces se ha notificado un incremento de diagnósticos de un 20,7%. En 2023 se notificaron 36,983 casos, lo que supone una tasa de 78,90 por cada 100.000 habitantes, la más elevada del registro. En este caso, es relevante la elevada tasa de infecciones entre mujeres menores de 25 años.

El Ministerio de Sanidad recuerda que las ITS “son un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz” y vincula el crecimiento en España con una tendencia observable “a nivel mundial”. El equipo que dirige Mónica García anunció hace un año una nueva medida para paliar este crecimiento que todavía no se ha puesto en marcha: distribuir preservativos de manera gratuita a los jóvenes. Aunque todavía hay cuestiones que perfilar, la idea es que puedan retirarse de las farmacias con una periodicidad marcada.