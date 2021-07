Fin de semana de incendios: el fuego consume miles de hectáreas en diferentes puntos de España

El fuego ha consumido miles de hectáreas este fin de semana en diferentes puntos de España. En las provincias de Huelva, Albacete y Tarragona los bomberos trabajan para extinguir tres incendios aún activos. "La situación de hoy [por el sábado] no es normal, hemos tenido que activar el plan Infocat en fase de emergencia, que hacía años que no se hacía por la simultaneidad de los incendios, dos incendios importantes en fase activa y con potencial, nos ha hecho redoblar esfuerzos y recursos", explicó el jefe de Bomberos de la Generalitat, David Borrell sobre una de las regiones que este fin de semana ha sido arrasada por las llamas. Pero no es la única: repasamos los diferentes incendios activos en nuestro país y el estado en el que se encuentran.

Dos incendios en Catalunya queman más de un millar de hectáreas

Dos incendios declarados el sábado en Catalunya han quemado ya un millar de hectáreas y han obligado a evacuar a casi un centenar de personas. El primero se declaró en Ventalló (Alt Empordà), ha quemado unas 50 hectáreas y ha sido estabilizado por los bomberos (aunque todavía no está extinguido). Sin embargo, el segundo, declarado en la Conca del Barberà (Tarragona), avanza descontrolado, ha quemado más de 1.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a un centenar de personas.

La Generalitat pidió al Estado ayuda para combatir este incendio que se originó el sábado en Santa Coloma de Queralt y que se ha extendido por varios municipios tanto de la comarca de la Conca del Barberà como de la comarca del Anoia, en Barcelona. Así lo explicó el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en declaraciones a la prensa desde el centro de mando durante el sábado por la noche. Concretamente, se solicitó la movilización de medios aéreos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que el domingo ya estaba colaborando en las tareas de extinción.

En Villarrasa (Huelva), afecta a 600 hectáreas

El incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este sábado en Villarrasa (Huelva) afecta a una superficie de alrededor de 600 hectáreas, lo que le convierte en el primer gran incendio de la temporada en Andalucía al superar las 500 hectáreas, según las primeras estimaciones de los técnicos del Plan Infoca.

Esta medición es provisional y no precisa el grado de afección interior dentro de la superficie, ya que puede haber zonas sin afectar, han informado desde el dispositivo de extinción del incendio.

El hecho de superar las 500 hectáreas hace que el de Villarrasa sea el primer "gran incendio" de la temporada en la comunidad autónoma. El fuego se inició en torno a las a las 14.40 horas de este sábado y ha afectado a una vegetación de matorral, pastos y eucaliptos.

En Liétor (Albacete), estabilizado tras quemar 2.500 hectáreas

El incendio de Liétor, en la provincia de Albacete, se encuentra ya perimetrado y estabilizado, tras quemar 2.500 hectáreas, y ha sido levantada la recomendación de confinamiento por el humo de las pedanías de Isso y Mingogil, pertenecientes al municipio de Hellín. Por su parte, el fuego de Tobarra, donde han ardido 400 hectáreas, se estabilizará a lo largo del día.

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, se ha desplazado al puesto de mando situado en el campo de fútbol de Isso y, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que en el incendio de Liétor han trabajado 70 medios terrestres, 30 aéreos y más de 450 personas, además de los 51 efectivos de la UME incorporados la pasada medianoche.

Las pedanías de Isso y Mingogil, a cuyos vecinos se les pidió que cerraran las ventanas por el humo, ya han sido desconfinadas y, aunque han ardido algunas parcelas agrícolas de Mingogil, no hay que lamentar ningún herido ni ninguna vivienda ha sido afectada.

Posibles rebrotes en el incendio de Bardenas (Navarra)

El Servicio de Bomberos de Navarra mantiene un retén de vigilancia preparado para actuar en el caso de que se activara algún pequeño fuego en el interior del área quemada en el Vedado de Eguaras, en el Parque Natural de Bardenas Reales, aunque consideran que es bajo el riesgo de que el incendio se extienda fuera del perímetro controlado.

No obstante, existen zonas no quemadas en el interior del área afectada por las llamas que esta semana arrasaron más del 80% de este enclave en el que sí podrían producirse rebrotes, y por ello permanecen en el lugar dotaciones de bomberos de tres parques, que todavía no pueden dar por extinguido el incendio. Según ha explicado el Ejecutivo foral en una nota, el objetivo es impedir que arda más vegetación en un enclave de gran valor ecológico situado en el parque natural de las Bardenas Reales.