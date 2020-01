Lo confirma la Universidad de Harvard: el estrés provoca que el cabello se llene de canas

Científicos de la Universidad de Harvard han descubierto el proceso por el cual el estrés puede hacer que el cabello se vuelva cano. Un estudio realizado con roedores, ha desvelado la relación entre el sistema nervioso y las células madre que regeneran el pigmento del folículo piloso, imprescindible para que el pelo mantenga su color original.

Aunque anteriores estudios ya habían revelado que la pérdida de pigmento en el cabello está mediada por el agotamiento de células madre de los melanocitos, la nueva investigación demuestra que este efecto parece ser impulsado por la activación del sistema nervioso simpático, involucrado en las respuestas automáticas al peligro o estrés.

De esta forma, los ratones que fueron expuestos a estrés físico o psicológico mostraron una reducción en el número de células madre en cuestión de días, así como un encanecimiento del pelo más rápido.

