La familia Franco rechazó la propuesta del gobierno de comprar el panteón en el que será reinhumado el dictador

El gobierno ofreció a la familia Franco comprar el panteón del cementerio de Mingorrubio (en El Pardo) en el que a partir del jueves reposarán los restos del dictador, pero ésta lo rechazó, han informado fuentes del Ejecutivo. Han recordado que el panteón pertenece al Estado. A esa titularidad le restan, por concesión administrativa, todavía más de 40 años, y esa era "una de las cuestiones que más preocupaba a la familia".

Era deseo de los Franco tener en propiedad el panteón de El Pardo, donde la esposa del dictador, Carmen Polo, lleva enterrada desde su muerte, en 1988. El gobierno les ofreció "la transmisión de su concesión administrativa", de manera que los herederos evitarían que en el futuro se tome alguna decisión sobre él desde la Administración Pública, pero "lo han rechazado". No dan los motivos, pero explican que el precio, que no detallan, "no ha sido un problema, porque es precio público".

La llave del panteón, ha podido saber eldiario.es, quedará depositada en la seguridad de Delegacion del Gobierno, en la de Patrimonio del Estado, y en el propio cementerio. Las mismas fuentes del gobierno también han confirmado que se han realizado "obras de adecuación y aseguramiento" en el panteón. Han concretado que se han establecido "unas rejas nuevas, una puerta blindada de seguridad y detectores volumétricos, para que no sea necesaria en el futuro la presencia de policía física".

Según reveló Público, las tareas comenzaron en mayo mediante un "contrato menor" que está por tanto por debajo de los 15.000 euros. El traslado desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio, que hoy se ha anunciado que será la mañana del jueves 24 de octubre, costará 11.700 euros y lo llevará a cabo una empresa privada de la que no se da el nombre "por motivos de seguridad", adelantó Newtral a partir de datos de Transparencia.

La cripta de los Franco fue de titularidad de Patrimonio Nacional hasta abril de este mismo año, cuando pasó a ser del Estado mediante Real Decreto, previo visto bueno de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de la Abogacía General del Estado. Esto facilitó los trámites para el traslado del cadáver del dictador y se justificó en que "la concesión de un título de derechos funerarios sobre una unidad de enterramiento" no se ajusta con los fines de Patrimonio Nacional.

El cementerio de Mingorrubio, municipal

El cementerio de Mingorrubio pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Está situado a 17 kilómetros de la Puerta del Sol y muy cerca de la que fue la residencia oficial del dictador. En circunstancias normales, es un cementerio pequeño con un mínimo de un trabajador. Desde que se supo que el traslado se realizaría durante el mes de octubre, el Ministerio de Interior reforzó la seguridad y la presencia de Policía Nacional. Desde este lunes, se ha restringido el acceso con al menos tres coches.

El mismo día de la reinhumación, Ramón Tejero Díez, el sacerdote hijo del teniente coronel Antonio Tejero condenado por el golpe de Estado del 23-F, será el encargado de oficiar una misa pública en el sitio.

La decisión de la familia de mover el cuerpo de Franco al panteón familiar –su primer deseo fue a La Almudena, en el centro de Madrid– provocó reparos entre los vecinos. En Mingorrubio hay ya enterradas otras figuras ilustres del régimen, como Carmen Polo o Luis Carrero Blanco. El hecho de que ahora se sume a Francisco Franco perjudica "la lucha que han llevado a cabo todos contra el estigma" que arrastra el barrio, sostenían hace unas semanas desde la Asociación El Pardo en Común a eldiario.es.

También lo criticó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, especialmente que el Estado pagase las labores de mejora de la cripta de los Franco. "Que paguemos entre todos el coste que conlleva el traslado, acondicionamiento y la seguridad de Mingorrubio, más allá de que vaya a tener que ser constante o en fechas puntuales, se sale de todo parámetro de comportamiento normal de una sociedad democrática", decían también a eldiario.es.