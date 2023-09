El Gobierno pedirá a la Federación que libere a las jugadoras que no quieran viajar con la selección

El Gobierno va a tratar de mediar entre las jugadoras de la selección española de fútbol y la federación. Tras un primer contacto informal esta mañana, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, se va a reunir a las 20 horas con las seleccionadas que acudan a la convocatoria en Oliva (Valencia), según fuentes del CSD. Si Francos no consigue acercar posturas, el Gobierno pedirá a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la nueva entrenadora del equipo, Montse Tomé, que libere a las jugadoras que no quieran estar en el equipo, según explican fuentes del CSD.

“Estaban mal. He visto tristeza, pesar y cansancio; no rencor ni malas formas. Alguna jugadora me ha transmitido que no está anímicamente bien. Están cansadas”, ha valorado Francos su primera conversación con las jugadoras.

Pese a que ayer enviaron un comunicado reiterándose en su negativa a acudir a la convocatoria de la RFEF, seis de ellas –las residentes en Madrid– se han personado esta mañana en el hotel de la capital en el que habían sido citadas. El resto tendrá que ir esta tarde a Oliva (Valencia), donde está previsto que se reúnan con el resto de sus compañeras. Las jugadoras del FC Barcelona femenino, núcleo duro de la convocatoria, han partido desde la ciudad condal hacia Valencia esta tarde.

El CSD ha modulado su discurso desde ayer, o al menos la manera de comunicarlo. Tras conocerse la convocatoria de buena parte de las campeonas del mundo pese a que habían renunciado a la selección, Francos habló por la noche en El Larguero, donde avisó de que el Gobierno haría cumplir la ley a las jugadoras. Una normativa que estipula la obligatoriedad de responder a las llamadas de la selección y que incluye sanciones de hasta cinco años sin licencia.

Un burofax y un “ridículo como país”

Francos ha lamentado que España hiciera ayer “el ridículo como país” cuando la seleccionadora convocó para el partido del próximo viernes a varias jugadoras que habían renunciado a la selección sin pactarlo previamente con ellas, lo que dio lugar a que las jugadoras publicaran un comunicado por la noche reiterando su decisión de no acudir a la llamada.

El máximo responsable gubernamental del deporte ha valorado las exigencias de las jugadoras y el rol que está jugando la RFEF. No pueden seguir en la federación con comportamientos que a las jugadoras les inquietan y les dan miedo. Como sé que ellas tienen miedo a decirlo, si hace falta yo me convertiré en la persona que diga lo que transmiten sus conversaciones y comunicados. Ellas no acaban de decir todo porque tienen miedo a lo que pueda pasar“. ha sostenido.

También ha hablado Francos de los movimientos que está realizando la RFEF, que se ha llevado la convocatoria a Oliva de manera improvisada. “Ayer la era en Las Rozas y hoy es en Valencia. Es una cosa un poco extraña. Pensar que la selección femenina tenga que irse a Valencia porque en la ciudad del fútbol no va a tener un entorno tranquilo es inaceptable”, ha reflexionado. Francos también ha asegurado que si la federación no toma las decisiones correspondientes en los próximos días, en respuesta a los cambios estructurales que piden las jugadoras, “recibirá un burofax del Gobierno exigiendo inmediatamente unas elecciones”.