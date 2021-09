La incidencia cae hasta los 65 casos tras un fin de semana con 5.039 nuevos contagios

La incidencia en España ha caído a 65,42 contagios por cada 100.000 habitantes este lunes, cifras que no se veían desde hace más de un año. Este viernes se rompió la barrera simbólica de los 70 casos, con 69,37 casos por cada 100.000 habitantes.







Por grupos de edad, todos los estratos cuentan con menos de 65 casos de incidencia acumulada, menos los menores de 12 años, con 113 casos de incidencia, precisamente la población que aún no entra en la campaña de vacunación.







España ha notificado este lunes 5.039 nuevos casos registrados durante el fin de semana, un descenso con respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se registraron 5.988 nuevos casos. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado por COVID 4.951.640 personas.







Catalunya, que añade 1.227 nuevos casos; Andalucía, con 774 y Madrid, que suma 605 contagios nuevos durante el fin de semana son las regiones que anotan mayor cifra de casos nuevos diagnosticados este viernes. Por otro lado, la incidencia baja en todas las comunidades autónomas, y tres presentan ya una tasa menor de los 50 casos: Castilla y León, con 43 casos; Galicia, con 37; y Asturias, con 17 casos por cada 100.000 habitantes.







Las autoridades sanitarias han informado además de 69 fallecimientos desde registrados desde el viernes, lo que hace un total de 86.298 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Supone un descenso frente al lunes pasado, cuando se notificaron 118 defunciones.

En cuanto a hospitalizaciones, la ocupación en UCI baja hasta un 8,87%, mientras la ocupación de camas se sitúa en el 2,39%. Ambas cifras son menores que las registradas este viernes. Las comunidades que presentan una mayor saturación en sus hospitales son Madrid, con un 17,51% de camas ocupadas; Catalunya, con el 13,99% de ocupación; y Euskadi, con el 11,66%.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Avance en la vacunación: el 79,3% de la población en España tiene al menos una dosis anti COVID

A pesar de que el ritmo en la campaña de vacunación sigue disminuyendo desde julio, en España se siguen administrando vacunas contra la COVID-19. El 79,3% tiene al menos una dosis de la vacuna, 37.612.369 millones de personas; mientras que el 76,8% tiene la pauta completa.

Todos los grupos de edad tienen ya más del 75% de población vacunada con una inyección. El grupo de los 12 a 19 años tiene ya el 74,6% de la población con la pauta completa. En total, 69.867.532 dosis administradas desde el comienzo de la campaña de vacunación.

La región que más avanza en la vacunación es Asturias, con un 84,1% de personas inmunizadas. A la cola sigue estando Baleares, con el 70% personas con ambas dosis.







Por qué alcanzar la inmunidad de grupo no es factible y tendremos que seguir conviviendo con el coronavirus

España empieza a dejar atrás la pandemia. Asturias ha sido la primera comunidad en situarse por debajo de los 25 casos de incidencia, el umbral asociado a la nueva normalidad en el semáforo COVID de Sanidad, pendiente de actualizarse. El Gobierno navarro, con el doble, considera que se ha puesto punto y final a la circulación epidémica del virus para dejar paso a la incorporación "probable" del coronavirus en la lista de infecciones que se transmiten de forma endémica. Es el escenario que, según los expertos consultados, se va a ir dando en las próximas semanas en todo el territorio español.

Epidemiólogos e inmunólogos descartan la inmunidad de grupo con la evidencia científica disponible sobre el comportamiento del virus. La novedad es que coinciden en que no será necesaria para volver a una vida normal. "Conseguir una inmunidad suficiente para ir a la eliminación de la enfermedad no es factible con lo que sabemos, lo cual no quiere decir que con una población altamente vacunada se consiga una inmunidad de barrera que permita que la transmisión se mantenga a niveles bajos", expone Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. La cobertura vacunal ya supera el 75% en España.