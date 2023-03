El instituto ultra de Maréchal-Le Pen ficha a ex de Ciudadanos y suma como profesores a Toni Cantó y Girauta

El instituto educativo fundado por Marion Maréchal-Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen, lleva ya tres cursos instalado en Madrid. A lo largo de estos años, por las clases del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep) han pasado cargos y trabajadores de Vox tanto entre su alumnado como entre sus docentes. Sin embargo, la dirección del centro no solo ha fichado a docentes vinculados a la formación de ultraderecha, también ha incorporado a antiguos miembros de Ciudadanos.

El instituto de Maréchal Le Pen y Vox comparten entornos para formar a la futura élite de la extrema derecha

Al claustro docente del Issep se han sumado tres antiguos representantes de la formación de Inés Arrimadas: Juan Carlos Girauta, exportavoz parlamentario del partido; Toni Cantó, exdiputado y antiguo líder del partido en Valencia, y Carina Mejías, que fue diputada y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona. Este centro educativo nació en Lyon de la mano de la exdiputada francesa que ha abandonado la formación familiar y se ha sumado a las filas del ultraderechista Éric Zemmour.

La creación de instituciones educativas impulsadas por entornos vinculados a la extrema derecha se ha extendido por Europa para contribuir al “relevo generacional” en el entorno ultraconservador, tal y como explicó David Paternotte, profesor de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), en una entrevista con elDiario.es.

La docencia se divide en varias áreas donde abordan temas de historia, filosofía, economía, derecho, geopolítica, gestión y comunicación. Cantó es uno de los docentes de este último bloque. El exdirigente de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid apuesta por clases vinculadas a la comunicación y al “manejo del estrés”, “del miedo” y del “cuerpo”, tal y como detalló en uno de los vídeos divulgativos del Issep.

Cantó: “La tribuna de oradores es un mal sitio para entrenar”

El ex diputado valenciano sostiene que “es bueno tener un gimnasio” donde poder entrenar aquellas cosas que tienen “que ver con la comunicación, la oratoria o la interpretación”. Con ese objetivo, sostiene que los representantes públicos deben “salir ya entrenado[s]” a dar un discurso. “La tribuna de oradores es un mal sitio para entrenar, a mí me ha pasado. Si metes la pata en la tribuna de oradores o frente a una cámara y un micro, las consecuencias suelen ser desastrosas”, reconoce.

Su ya ex compañero de formación, Juan Carlos Girauta ha alabado el perfil de los inscritos en estos cursos. “Hay una constante: el extraordinario interés de los alumnos, un interés genuino, un interés desbordante por lo que se les explica. Es el ideal entre el alumnado”, ha apuntado en otro de los vídeos difundidos por el Issep.

El ex portavoz parlamentario de Ciudadanos lanzó hace unos meses una “asociación cultural” a la que bautizaron como 'Pie en Pared', un nuevo think tank cuyo fin, según explicó el propio Girauta a esta redacción, es “remover ideas en el ámbito cultural para reivindicar la democracia liberal”.

En este foro de debate están también el propio director del Issep, Miguel Ángel Quintana; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; o el ex fundador de Vox y ex dirigente del PP catalán Alejo Vidal Quadras, así como otros ex políticos como el empresario y exdirectivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto, que fue fichado por Albert Rivera como independiente para concurrir en su lista como número dos y gurú económico en las elecciones de 2019.

Girauta y De Quinto son muy amigos y comparten ahora planteamientos muy cercanos a Vox. “Nuestro objetivo es influir en la cultura, plantar cara a la hegemonía de esa 'izquierda woke' aferrada al discurso feminista radical progre, que defiende ahora el indigenismo, o se ha empeñado en achacar todo al cambio climático”. “En Pie en Pared también pretendemos combatir el nacionalismo (no español) y el separatismo”, explicó el exportavoz de Ciudadanos.

Juan Carlos Girauta y Jorge Buxadé, profesores de @IssepMadrid, hablan, junto con uno de nuestros alumnos del Programa Ejecutivo en Liderazgo y Gobierno, de nuestro programa formativo: por qué resulta bien fecundo para la participación en la esfera pública de nuestro país. pic.twitter.com/AbErK7j6fE — ISSEP Madrid (@IssepMadrid) 18 de enero de 2023

Entre el elenco de profesores del Issep también figura Carina Mejías, que fue portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y militó anteriormente en el PP. La ex concejal y diputada presumió en su biografía oficial de la web municipal de tener un máster y un posgrado que nunca llegó a realizar. Se decía que cursó un máster en Derecho Concursal en la Universitat de Vic (UVic) y un posgrado en Derecho de Fundaciones en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), aunque se trataba de dos cursos de cinco y tres créditos, respectivamente

Mejías ha intentado desvincular al Issep de Madrid de la dirigente ultraderechista Marion Maréchal-Le Pen, a pesar de que la política francesa figura como fundadora y docente de este centro educativo en la web de la delegación española. Aún así, en conversación con elDiario.es, la ex dirigente de Ciudadanos ha asegurado que no le consta que una de las vicepresidentas del partido de Zemmour sea la impulsora del proyecto educativo. “La verdad, que yo sepa, no”, ha contestado, aclarando que ella está vinculada al “Instituto de Estudios Políticos y Sociales que dirige Miguel Ángel Quintana”, que “tiene varios programas para ejecutivos sobre políticas públicas y otros asuntos” y en donde ella “imparte cada seis meses una sesión sobre liderazgos y temas políticos”. “Hablo de Ciudadanos y de la construcción del partido dentro de ese programa sobre liderazgo”, ha explicado.

“El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), la institución académica fundada en 2018 por Marion Maréchal, abrió sus puertas en España con la misma misión para la que nació en Francia: formar a una nueva generación de líderes en un mundo marcado por la transformación y los nuevos desafíos”, explica el centro educativo en su página web sobre el papel de la política francesa en este proyecto.

Un centro por el que han pasado nombres vinculados a Vox

Issep llegó a Madrid poco antes de que irrumpiese la pandemia. En ese momento, dos personas del entorno de Vox –Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza– fueron relevantes para que el proyecto con origen en Lyon abriese una sede en nuestro país. La fundación que se abrió con el mismo nombre, Fundación Issep, mantiene a Ariza y a Méndez Monasterio en su patronato. La vicepresidenta de esa institución es Márechal, según la información publicada por el BOE.

Marion Maréchal se dirige a los alumnos del Programa de Liderazgo y Gobierno. Junto a ella, el director de ISSEP Madrid Santiago Muzio. pic.twitter.com/PgylLi3wu6 — ISSEP Madrid (@IssepMadrid) 4 de abril de 2021

En una entrevista con elDiario.es, la política francesa explicó que este proyecto educativo busca “responder no sólo a carencias pedagógicas, sino que sobre todo responde a una deriva del sistema universitario que se ve devorado por lo políticamente correcto”. Además, con la docencia de este centro se busca combatir “el terrorismo intelectual, todas las teorías de los campus universitarios norteamericanos, lo postcolonial, indigenista y neofeminista”.

Para afrontar estos asuntos, por el claustro del Issep han pasado docentes vinculados a la política, al periodismo, a la abogacía, a la empresa e, incluso, profesionales de la judicatura, tal y como adelantó esta redacción. Junto a ellos también hay antiguos representantes públicos. Además de los ex miembros de Ciudadanos ha impartido clase el exministro del PP Jaime Mayor Oreja. Entre los docentes que continúan en activo en su escaño, figura un diputado nacional y un eurodiputado de Vox, Manuel Mariscal y Jorge Buxadé.

No son los únicos nombres vinculados al partido de extrema derecha que han pasado por las clases del Issep. La jefa de prensa del grupo parlamentario en el Congreso, Rosa Cuervas, y el jefe de campaña de Macarena Olona en Andalucía, Álvaro Zancajo, también han impartido docencia. Por su parte, en sus pupitres se ha sentado el representante autonómico de la Asamblea de Madrid Javier Pérez Gallardo y el procurador en las Cortes de Castilla y León Miguel Suárez Arca.

