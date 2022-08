Girauta y Marcos de Quinto lanzan ‘Pie en pared’, su Think Tank “para combatir el izquierdismo woke”

El que fuera portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y el empresario y exdirectivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto, fichado por Albert Rivera como independiente para concurrir en su lista como número dos y gurú económico en las elecciones de 2019, se han unido para impulsar una “asociación cultural” a la que han bautizado como 'Pie en Pared'. Su fin es “remover ideas en el ámbito cultural para reivindicar la democracia liberal”, según explica a elDiario.es Girauta, quien asegura que el proyecto que ahora ultiman, y que presentarán al inicio de este otoño “o antes”, no tiene nada que ver con el lanzamiento de un nuevo partido político. Girauta defiende que tampoco es “exactamente un nuevo think tank”, aunque realmente se parezca mucho. “Nuestro objetivo es influir en la cultura, plantar cara a la hegemonía de esa 'izquierda woke' aferrada al discurso feminista radical progre, que defiende ahora el indigenismo, o se ha empeñado en achacar todo al cambio climático”. También pretenden combatir el “nacionalismo” (no español) y el “separatismo”.

La Asociación Cultural 'Pie en pared', insiste Girauta, no está vinculada a ninguna formación política “ni quiere estarlo” aunque en ella colaborarán personas de un “amplio espectro ideológico” que escribirán y expondrán también sus reflexiones en actos y debates que empezarán a ver la luz este otoño y tendrán reflejo en las redes. De momento, sus impulsores no quieren adelantar nombres de estas personalidades invitadas a participar en el proyecto, aunque ya se ha sondeado a algunos perfiles. Girauta avanza que habrá 'intelectuales, académicos y “feminista de las de verdad”, vinculadas al “viejo socialismo”, un partido que según el exdirigente de Ciudadanos ha perdido sus esencias.

Este mismo martes, De Quinto hacía una primera avanzadilla en su perfil de Twitter sobre lo que quieren combatir y utilizaba el hashtag #PieEnPared para lanzar un mensaje premonitorio de lo que va a ser su plataforma: “Si te atacan con todo su odio, es que lo que defiendes les duele. Por ello, lejos de amedrentarte, has de seguir. Porque su odio confirma que lo que estás haciendo es lo correcto”. Varios usuarios le han contestado usando el mismo hashtag, sin que de momento se haya producido ningún anuncio formal.

Si te atacan con todo su odio,

es que lo que defiendes les duele.

Por ello, lejos de amedrentarte,

has de seguir.

Porque su odio confirma que lo que estás haciendo es lo correcto.#PieEnPared

💪 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 24 de agosto de 2022

Tanto Girauta como De Quinto han sido encasillados desde que salieron de Ciudadanos en posturas ideológicas muy cercanas a Vox aunque los dos niegan que entre sus planes esté volver a entrar en un partido político.

Girauta abandonó Ciudadanos después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, en las que no consiguió el escaño al que aspiraba por Toledo , la circunscripción por la que se presentaba por segunda vez después de ceder la cabecera del cartel por Barcelona a Inés Arrimadas en los anteriores comicios de abril de ese mismo año. Girauta se trasladó entonces a vivir a la capital castellano manchega y renegó de su tierra natal asegurando que estaba “harto” de los independentistas a los que, dijo, no quería “ver ni en pintura”. “Estoy harto de ustedes, no puedo más”, manifestó. El escaño por Toledo fue a parar a Vox.

Poco después, al anunciar Albert Rivera su dimisión, él siguió sus pasos y abandonó también la política. “Se ha aplastado a un hombre bueno y yo no quiero estar ahí después de eso”, sentenció en una entrevista en esRadio. Sus posiciones críticas con la nueva dirección encabezada por Inés Arrimadas arrancaron desde el mismo minuto de la sucesión.

Desde entonces se ha refugiado en sus colaboraciones en ABC, en donde tiene una columna, ha escrito un nuevo libro: Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos: Radiografía de la nueva sociedad (Reflejos de Actualidad), en el que ya adelanta muchas de las posiciones sobre lo que va a ser 'Pie en Pared'; y ha retomado su carrera de abogado.

Tras abandonar Ciudadanos, el exportavoz parlamentario ha protagonizado en las redes sociales sonoros encontronazos con algunos dirigentes de Podemos y de ERC, contra los que no ha escatimado insultos. Pero también ha tenido fuertes agarradas con algunos excompañeros de partido y con otros internautas. Uno de sus tuits más escandalosos lo lanzó contra sus propios compañeros de partido, a los que en junio de 2020 les llamó “traidores” y les soltó: “Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos”.

El juernes de Girauta tuvo que ser glorioso. pic.twitter.com/AFZZxXOwFo — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 5 de junio de 2020

Girauta también participa en la Asamblea Nacional de Tabarnia que el próximo 6 de septiembre nombrará presidenta de esa “república imaginaria” inventada por Albert Boadella y unos cuantos antinacionalistas, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Con Marcos de Quinto ha seguido manteniendo una gran amistad. El empresario, por contra, si logró mantener su escaño por Madrid en el Congreso tras las últimas elecciones generales, pero duró poco en el cargo. Meses después de arrancar la legislatura -en mayo de 2020- anunció que abandonaba Ciudadanos por discrepancias con la estrategia de Arrimadas, fundamentalmente por los apoyos a los estado de alarma que había dado a Pedro Sánchez durante la pandemia.

De Quinto es igual de polémico que Girauta en Twitter, en donde se presenta como “Pirata” que “navega sin bandera” y emplea un lenguaje provocador sin dejar pasar ninguna polémica. Uno de sus ultimos choques lo ha protagonizado con el chef José Andrés por su ayuda a los bomberos que combatían el fuego en Zamora. “Creo que, con lo que lleva en sus brazos, a pocos podrá alimentar. Y si piensa hacer el reparto en helicóptero, Gretta se le va a enfadar”, ironizó, después de que el periodista de esRadio, Luis del Pino, confesara que “de da repelús” el famoso cocinero. Este le replicó aclarándoles que se equivocaban: “En ese helicóptero llevábamos 3 mil comidas. Primer aterrizaje en Ábaco. Después de 4 días siendo azotada por el Huracán Dorian”, señaló, refiriéndose a la ayuda que prestó su organización en 2019 en Bahamas. “Esas bandejas iban al único hospital. Helicóptero era la única forma de llegar. Foto? Había un equipo de ABC. Y un Fotografo. A los cuales rescatamos”, añadió

Creo que, con lo que lleva en sus brazos, a pocos podrá alimentar.



Y si piensa hacer el reparto en helicóptero, Gretta se le va a enfadar.



Eso sí, su fotógrafo ha hecho una toma espectacular: de reportero de guerra!! Hay que reconocerlo. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 19 de julio de 2022

Su activismo contra todo lo que se acerque al Gobierno le llevó a invertir como como accionista en la televisión por Internet de Javier Negre, EDATV.com, más conocida como 'Estado de Alarma'. También había sido anunciado como fundador de 'La Séptima', otra televisión del mismo espectro ideológico que se puso en marcha con el capital de empresarios murcianos, pero finalmente se bajó del proyecto antes de que arrancase.