El ultraderechista francés Éric Zemmour anuncia su candidatura a las presidenciales de 2022

El ensayista y periodista francés de extrema derecha Éric Zemmour ha anunciado este martes su candidatura a los comicios presidenciales franceses de abril de 2022. Con esta declaración Zemmour pone fin a meses de rumores al respecto.

"Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de periodista y escritor (...), me decía que cada uno su papel. (...) Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de salvarla. He decidido presentarme a la elección", ha dicho en un mensaje de vídeo grabado y retransmitido en sus redes con múltiples mensajes racistas.

"Os subís al metro, esperáis en la estación o aeropuerto, esperáis a vuestros hijos en el colegio, acompañáis a vuestras madres al hospital y tenéis la impresión de que ya no estáis en el país que conocíais", ha afirmado el candidato utilizando imágenes de personas negras y musulmanas combinadas con vídeos de peleas y disturbios. Zemmour ha hecho referencia a la "desaparición de la civilización". "La inmigración no causa todos nuestros problemas, pero los agrava". El candidato también ha arremetido contra las "élites" de Europa.

Su primer mitin de campaña tendrá lugar el domingo en la sala Zénith de París, un encuentro que estaba programado desde mediados de noviembre y que se celebrará un día después de que el partido conservador Los Republicanos elija a su aspirante para esos comicios.