Un joven denuncia una agresión homófoba en el centro de Madrid: "Me pegó una patada y me tiró al suelo"

Javier Galán, guionista de la serie Veneno, denuncia que este sábado sufrió una agresión homófoba en pleno centro de Madrid coincidiendo con las fiestas del Orgullo. "Nos cruzamos con un grupo de unos 5 chicos y, al mirarnos, uno nos preguntó que 'quién se la metía a quién'. Mis amigos le ignoraron pero yo les contesté. Tras eso seguimos andando, y de repente me pegaron una patada y me tiraron al suelo", cuenta a elDiario.es.

Los hechos, según relata Galán, sucedieron en torno a la 1 de la mañana en pleno centro de Madrid, de camino hacia el Templo de Debod. "El ambiente en la calle no se sentía demasiado seguro: había mucha gente borracha, haciendo botellón, eufórica con el fin de las mascarillas...", señala. Fue entonces cuando ocurrió el suceso anteriormente mencionado.

Tras el incidente, los amigos del agresor le sujetaron para que no continuara dándole golpes. "Fue una suerte que no se unieran a él, porque otras veces no es así", apunta Galán. Continúa diciendo que "al menos" esto ocurrió en un espacio público con bastantes personas alrededor, aunque a pesar de ello no demasiada gente fue a ayudar. "Solo se acercaron tres chicas de unos 23 años a las que previamente estas personas también les habían estado diciendo cosas", recuerda.

A pesar del incidente y de "haber sido quien ha acabado en el suelo", Galán considera que ya es una pequeña victoria el poder contestar a agresiones homófobas. "Sigo teniendo miedo, pero al menos ya no es como cuando estaba en el instituto: que no tienes las herramientas y te calles ante situaciones de este tipo porque darlas a conocer también puede ayudar a los demás", apostilla.

La de Galán no es la única agresión homófoba reciente. La semana previa al Orgullo LGTB concentró dos agresiones homófobas en la Comunitat Valenciana: una a un grupo de chicas, que denunció haber recibido una paliza en las inmediaciones de una discoteca en la localidad castellonense de Benicàssim; y otra a un joven de 17 años, que denunciaba otra agresión similar durante la noche de San Juan.

También durante la noche de San Juan, pero en Barcelona, una pareja denunció una agresión homófoba que acabó con dos jóvenes trasladados al hospital con contusiones tras ser atacados en el barrio de Gràcia. Este ataque se produce en un contexto de alerta por las agresiones contra personas del colectivo LGTBI ocurridas hace unas semanas en Barcelona, cuando se registraron palizas contra parejas o grupos en hasta tres puntos de la ciudad. Una situación que el presidente del Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, calificó de "espiral de violencia".