El ministro Duque resta importancia a los másteres irregulares: "En absoluto empaña la imagen de la universidad"

El minsitro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha actuado este lunes como apagafuegos en el incendio declarado por los casos de máster irregulares en la Rey Juan Carlos: " Es demasiado concreto como para que pensemos que en absoluto tiene la universidad que pensar que calidad es menor que antes", ha dicho el ministro al entrar en la sesión del Consejo de Universidades.

Duque ha restado importancia al escándalo del Instituto de Derecho Público de la URJC donde se había montado un sistema de alumnos privilegiados que accedían a títulos con facilidades. Entre ellos, su excompañera de gabineta, Carmen Montón, la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes y el presidente del PP, Pablo Casado. Según el ministro, estos casos no deberían minar la imagen de la universidad: "La universidad española sigue siendo de mucha calidad. Es un caso muy mediático, pero en absoluto empaña la imagen de la universidad".

Pedro Duque, que se veía esta jornada con los rectores universitario españoles, ha reiterado que "la URJC no se merece esto" y ha añadido que los alumnos tienen que estar tranquilos a pesar de lo visto en los últimos meses "que no se dejen llevar por este ruido, que pasará". Además ha tenido palabras para el sector empresarial, las empresas que

En resumen, el ministro de Ciencia considera que toda la cuestión es de índole menor y que no había manera de detectarlo: "Al final todo esto se reduce a unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto y prácticamente a unos casos que algunos alumnos han tenido mejor tratamiento que otros. Eso dentro de unos completos no se hubiera podido detectar. Son cosas muy particulares que están en vías de resolución.