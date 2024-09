La mitad de los profesores en Madrid comenzaron septiembre sin saber dónde iban a dar clase

El curso escolar comienza en la Comunidad de Madrid con una convocatoria de reunión para los cuatro principales sindicatos implicados (CCOO, ANPE, UGT y CSIF) por parte de la Consejería de Educación (que se producirá el jueves 12 de septiembre), pero sin que las reivindicaciones que llevaron a las huelgas y protestas a estos sindicatos y docentes (que se dieron entre junio y mayo) hayan sido atendidas, según han contado ellos mismo este lunes

CCOO denuncia retrasos en las contrataciones y en las asignaciones: aún faltan 4.389 docentes, según datos del sindicato, y una tercera parte de los maestros de primaria y la mitad de los de secundaria (sumando también FP y educación especial) a día 4 de septiembre aún no habían sido informados de cuál iba a ser su centro de destino, ha asegurado la organización. Por otra parte, 50.000 alumnos y alumnas inician el curso afectados por obras en sus centros, lo que, afirman, “generará una ralentización en el proceso educativo y un potencial riesgo en la seguridad y bienestar” de los mismos.

El curso comienza también sin la reducción del horario lectivo que se ha venido reclamando insistentemente desde hace años: “Se comienza el curso con un horario lectivo continuista. Lo que hemos recogido de los centros es que más del 40% de los centros de secundaria tienen más de la mitad de la plantilla a más de 20 horas (concretamente a 21). Esto significa que desde mañana mismo en secundaria se va a estar trabajando un sobre-horario de unas 10.000 horas”. Esto, asegura Isabel Galvín, secretaria General de Enseñanza de CCOO de Madrid, equivale a un “ahorro” de 500 profesores, que se traduce “en un ahorro de 20 millones de euros € al año”.

Además, Galvín ha denunciado este mediodía en la rueda de prensa en la que se han reunido los cuatro sindicatos que tampoco se han reducido los ratios (número máximo de niños por profesional o grupo durante las horas obligatorias de un día de trabajo) pese a que “el consejero anunció la semana pasada que iban a bajar”: “En base a nuestros datos, entorno al 30% de los centros de educación infantil están por encima del ratio y en secundaria esta cifra aumenta al 40%”.

El profesorado se siente “maltratado por la administración madrileña”, ha afirmado Andrés Cebrián, presidente de ANPE Madrid (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza): “Estamos muy mal retribuidos y lo que pedimos es una equiparación salarial porque Madrid es posiblemente de las comunidades autónomas con menores sueldos, salarios, y sin embargo el coste de la vida es mucho más alto. Hay muchos problemas de salud mental en los centros madrileños y no se toman medidas. Parece que hay dinero en Madrid para todo, que es la región más rica del país, pero cuando se trata de la educación nunca hay dinero. Especialmente si se trata de la educación pública”.

Desde UGT destacan la gran escasez de profesorado que existe en la enseñanza pública en general, pero también en las de necesidades especiales en particular, ya que cada vez más, explican, se necesitan más docentes que cubran las necesidades de aquellos alumnos que requieren de una atención especial y, sin embargo, “cada vez las plantillas se ven más mermadas”.

Exigen propuestas “realistas”

“Queremos ya soluciones realistas y que este sea el último curso en que la educación pública madrileña se vea mermada en la calidad en favor de otros sistemas”, ha incidido Miguel Ángel González Martínez, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras sostener que temen que la reunión del jueves se trate de “postureo”. “Esperamos que el consejero esta vez nos haga propuestas realistas, propuestas que podamos aceptar, y no se limite a lo que ha hecho en las últimas reuniones que es decirnos que sí, que nos entiende, pero que no hay dinero. Eso a nosotros ya no nos vale”, afirman desde ANPE Madrid.

Por su parte, Teresa Jusdado, secretaria del sector de enseñanza de UGT Madrid, confiesa que se sienten desconfiados debido a los movimientos del consejero durante el curso anterior: “Después de negociar durante varios meses sobre la jornada lectiva, permisos y licencias, luego nos dejó en la estacada. Con lo cual esperemos que haya tomado nota y que en esta ocasión se presente con una propuesta seria y un calendario de negociación”.

A lo largo del mes se barajan dos movilizaciones (el día 15 y el 25) convocadas al margen de la mesa de negociación. Sin embargo “en función de cómo avance la negociación colectiva se irán anunciando otras movilizaciones”, señalan desde UGT.