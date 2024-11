Nuevo capítulo en Belorado: el obispo 'fake' hace las maletas y se traslada a vivir al convento

“Continúa el cisma/circo/secta en Belorado. Las imágenes con el falso obispo y su tropa lo dicen todo”. A media tarde, el teólogo y experto en sectas, Luis Santamaría del Río, daba la noticia: el nuevo obispo fake de las ex monjas de Belorado, Rodrigo da Silva, se ha instalado en el convento. Así lo atestiguan algunas imágenes que él mismo ha publicado en su cuenta de 'X', y así lo confirman desde la Sociedad de San José, la organización cismática que lidera.

El falso obispo, acompañado de su troupe een la que destaca Jesús Casas Silva, el cura argentino que fue boxeador y campeón de cebo de mate en su juventud y que en la práctica será el capellán del convento, ya posan en las fotos junto a siete de las exclarisas cismáticas. El número de las exmonjas se ha reducido en los últimos días, pasando de las diez excomulgadas a ser únicamente siete, tras la marcha de Sor Paz, y la más reciente de sor Adriana, quien abandonó hace días el convento para ir a vivir con su familia.

En las imágenes difundidas también aparecen algunos familiares de las cismáticas, que al parecer acompañaron al falso obispo y al capellán en una misa tradicionalista en la iglesia de Belorado. Como puede verse, las mujeres se colocan a un lado, con la cabeza envuelta en una toca, y los hombres al otro.

En un comunicado, la Sociedad de San José anunciaba el pasado 30 de octubre que “monseñor Rodrigo da Silva dejará su estancia en México para instalarse en España y desarrollar allí un nuevo apostolado”. “En principio se atenderán las zonas de Madrid y Valencia, aunque se están estudiando Galicia y Portugal como futuros centros de Misas”, añadía la nota, que invitaba a todos aquellos que quisieran unirse a la 'secta' de Belorado, que se pusieran en contacto con la sociedad.

“Rezad para que todo vaya bien durante este traslado y, si es posible, contribuid económicamente, pues el coste de un traslado no es pequeño”, reza el texto de la nota que concluye con una invocación: “Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. ¡Santiago el Moro, ruega por nosotros!”. Cuando están a punto de cumplirse seis meses del comienzo del circo de Belorado, las ex clarisas y su nuevo obispo fake parecen decididos a hacer otro triple salto mortal, mientras se dilucida la demanda por desahucio que, a primeros de septiembre, presentó el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y que todavía no ha empezado a tramitarse en los Juzgados de Briviesca.

