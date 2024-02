Los obispos dicen que la auditoria de Cremades es una “buena herramienta”, pero no la usarán

Los obispos cierran el 'caso Cremades'. Lo hacen admitiendo que la auditoría encargada al bufete de abogados –que propone indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las víctimas de abusos en la Iglesia y la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros que cubra los gastos– es una “buena herramienta” que no van a usar, y asumen su coste, prácticamente idéntico al adelantado en su día por elDiario.es: 1,225 millones de euros. “El asunto está cerrado desde el punto de vista económico”, recalcó el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), César García Magán, al término de la Comisión Permanente del Episcopado, la última antes de las elecciones a la presidencia de la CEE.

En cuanto a su valor, el portavoz de la CEE insistió en que “la auditoría es valiosa en sí misma, se han incorporado las sugerencias valiosas, y luego para dar luz es un informe complexivo, un trabajo de síntesis, y recoge todos los momentos anteriores”, pero quiso centrarse en “mirar al futuro y proveer para atender al pasado”, poniendo a la víctima en primer lugar. “Nos interesa la búsqueda de la verdad y de la justicia, esclarecer los hechos, establecer responsabilidades”.

En la Permanente se quiso dar un paso más y se anunció la creación de una “Comisión de arbitraje prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas”, cuyo cometido será “el estudio de las denuncias presentadas en las Oficinas de Protección de menores pero que, por diversos motivos, no pueden tener recorrido en el ámbito civil, canónico o penal”.

Las reparaciones económicas se harán “caso por caso”, aunque Magán pidió no centrarse únicamente en las indemnizaciones para no “mercantilizar a las víctimas”. También habrá una comisión de baremación, formada por expertos, para cada caso, con psicólogos, médicos, acompañantes. El objetivo es intentar “ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, dando respuesta a la demanda que cada caso particular requiere”.

Respaldo al Papa

Los obispos también aprobaron, de forma unánime, una carta de adhesión al Papa Francisco tras los ataques recibidos por el Pontífice por la publicación de Fiducia Supplicans, el documento que permite la bendición de parejas en situación irregular. Una unanimidad que contó incluso con el voto del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien se ha mostrado especialmente beligerante contra la norma, llegando a calificar de “mastuerzo” al prefecto de Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández.

“Donde está Pedro, está la Iglesia. Y no hay Iglesia al margen de Pedro, y mucho menos contra Pedro”, señaló el portavoz episcopal sobre la nota en la que los obispos muestran su “profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia universal”.

El secretario general de la CEE quiso incidir en lo unánime de la nota y, a preguntas de los medios, dejó claro que el apoyo al Papa y a la declaración vaticana “está expreso tanto en lo explícito como lo implícito”. “Cuando hablamos que nos unimos a su Magisterio, agradecemos las enseñanzas al pueblo de Dios… ahí está el mensaje de la Permanente”.

“Agradecemos al Papa sus enseñanzas al Pueblo de Dios, que hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy”, se lee en el mensaje, en el que los obispos “pedimos a Cristo por la salud y el ministerio de Su Santidad”.

Por otro lado, los obispos admitieron no haber abordado la cuestión de la amnistía, pero sí mostraron su preocupación ante los casos de hacinamiento de migrantes en Barajas y respecto a la tragedia de los muertos en las costas canarias. “La costa atlántica también está siendo una tumba”, recalcó Magán.

