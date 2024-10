Los pacientes con TDAH se quedan sin su medicación por una falta de suministro en toda España

Los niños y adultos con TDAH llevan semanas con dificultades para comprar en las farmacias de toda España el medicamento que les permite tener una vida funcional: el metilfenidato. Hay pacientes que han tenido que dejar de tomar el fármaco porque no han sido capaces de encontrarlo en ningún establecimiento, confirman la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep) y la Federación Española de Asociaciones de TDAH (Feaadah).

Ambas están preocupadas por una situación que no va a tener una solución a corto plazo: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que el suministro no volverá a la normalidad hasta el primer semestre de 2025. “En estos momentos los distintos laboratorios están liberando unidades, pero no son suficientes para cubrir la demanda”, reconoce la Aemps en un comunicado. Y achaca la falta de suministro a “problemas de capacidad de las plantas de fabricación y aumento de la demanda global por encima de las previsiones”.

No todas las personas diagnosticadas con este trastorno toman fármacos, pero este es el que se receta como primera opción cuando las alternativas anteriores, como la terapia o las estrategias con la familia y el colegio, no funcionan. Se trata de un principio activo –comercializado por tres laboratorios con distintos nombres (Concerta de Janssen, Rubicrona de Laboratorios Rubió y Atenza de Exeltis Healthcare)– que se utiliza para disminuir los síntomas de “falta de atención, hiperactividad e impulsividad”. “No tomarlo de manera diaria puede conducir a situaciones complicadas. En niños con problemas conductuales importantes, si no se controla la impulsividad y la desorganización se pueden generar un desajuste familiar y escolar importante”, describe el neuropsiquiatra Marcos Madruga, secretario de la Senep.

Por su consulta ya han pasado madres y padres muy nerviosos y preocupados por haberse quedado sin cápsulas para sus hijos. “En estos casos –desarrolla el neuropsiquiatra– les damos una alternativa pero sabemos que no es la mejor opción: prescribir un fármaco que tiene una liberación más corta del compuesto. El que tiene problemas de suministro es el que actúa durante 12 horas, así combinamos el de ocho y el de cuatro; o ponemos otro, lisdesanfetamina, pero es más caro y muchas veces necesitas visado especial”.

Aproximadamente 150.000 niños y niñas tienen este trastorno en España. Marcos Cores es padre de uno de siete años que toma Concerta desde hace tres. Para comprar el último bote de cápsulas, hace diez días, recorrió 40 farmacias de Galicia. “Lo terminé consiguiendo, pero fue una odisea, estoy en tensión porque puedo tener suerte o no. Miro el mapa y me pongo a llamar como loco”, cuenta en conversación con elDiario.es. Su hijo experimentó un “cambio radical” al empezar el tratamiento: puede concentrarse y estar tranquilo.

La Federación Española de Asociaciones de TDAH (Feaadah) puso una queja ante el Defensor del Pueblo este lunes tras reportar casos en toda España de desabastecimiento. “Las familias van de peregrinación por las farmacias aquí o allá y no lo consiguen. Estamos hablando de una medicación que se necesita para tener un día a día funcional. No solo es la concentración, es la autorregulación de las emociones, la ayuda en la gestión... ”, defiende la presidenta de la federación, Maite Urquizu.

Para dimensionar la situación: solo en Euskadi, un 60% de las personas diagnosticadas se medican y este es el primer tratamiento que se prueba con ellas, según los datos que maneja Urquizu.

Qué dicen los laboratorios

Ha habido momentos puntuales de falta de suministro, coinciden todas las fuentes consultadas, pero nunca como ahora. Nunca durante tanto tiempo. Las cajas llegan con cuentagotas y se están distribuyendo equitativamente por el territorio, asegura la Aemps, para que, dentro de la escasez, el reparto sea justo. “El coste de esta situación es enorme para las familias y para el sistema sanitario, que tiene que atender de urgencia a pacientes para darles alternativa”, apunta Madruga.

“Ante la posibilidad de que no sea posible iniciar o continuar tratamientos con las presentaciones de metilfenidato comprimidos de liberación prolongada”, la Aemps recomienda que los nuevos pacientes empiecen a tomar directamente unos subtipos del fármaco que están disponibles. El riesgo ahora, advierte Urquizu, es que se eleve mucho la demanda de estos otros medicamentos –de liberación modificada, así se llaman– y se produzca otro desabastecimiento.

Janssen, a preguntas de elDiario.es, responde que la situación se debe “a limitaciones de producción”, sin más concreciones, y una “demanda creciente en múltiples mercados”. El laboratorio dice que está trabajando para “minimizar el impacto” y descarta que el desabastecimiento se deba a un “problema de seguridad, eficacia o calidad”. Los otros dos laboratorios han sido contactados por este medio sin recibir respuesta.