Los pensionistas exigen en Madrid unas prestaciones "dignas"

Los pensionistas, unos 2.000, han salido hoy a las calles del centro de Madrid para exigir unas prestaciones "dignas" y que se revaloricen conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).

Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la marcha ha transcurrido sin incidentes desde la Glorieta de Carlos V (Atocha) hasta la Puerta del Sol, pasando por delante del Congreso de los Diputados, con el lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

Los asistentes a la protesta, en su mayoría jubilados, han coreado consignas como "Los servicios públicos no se venden y las pensiones se defienden, "la lucha es el único camino", "pensionista, si no luchas, nadie te escucha" o "no falta dinero para las pensiones, lo que sobran son ladrones".

Además, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Discriminar hoy al mayor que serás tú?", "Viejo sí, tonto no" o "Ladrones, pagué mi pensión".

En declaraciones a Efe, una de las portavoces de la coordinadora, Concha de Frutos, ha destacado que "lo inmediato y urgente" es la actualización permanente de las pensiones con arreglo al IPC.

Además, ha afirmado que la protesta también se ha producido por el tratamiento "francamente desafortunado" que, a su juicio, les dio la Policía el pasado miércoles durante una protesta frente al Congreso.

En esa protesta participantes cortaron el tráfico para insistir en sus reivindicaciones y se vivieron momentos de tensión con la Policía, en los que se vieron envueltos algunos diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, y Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso, que se cayó al suelo.

A la manifestación de este sábado han acudido varios representantes de Podemos, como su portavoz en el Senado, Ramón Espinar; el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, y el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón.

Al comienzo de la marcha, Errejón ha asegurado a los medios que los pensionistas "han sido quienes cuidaron de nuestro país en los momentos más duros de la crisis y ahora nos toca a todos cuidar de ellos". "No podemos traicionar a la España de los abuelos", ha insistido Errejón.

Por su parte, Espinar ha defendido el que los pensionistas no deben perder poder adquisitivo cada año. Por eso, ha dicho que su partido trabaja en un acuerdo con el Gobierno que permita que el nivel adquisitivo del colectivo se mantenga ejercicio a ejercicio.

Para Espinar, otro de los objetivos que también tienen que cumplirse es hacer viable el sistema de pensiones para el futuro porque "no va a aguantar con recortes y bajos salarios".

La manifestación ha concluido en la Puerta del Sol con una representación teatral por parte de varios de los asistentes, que han recitado las principales reivindicaciones del colectivo, como que las pensiones sean un derecho recogido en la Constitución y que se establezcan prestaciones ordinarias del 100% a los 65 años tras cuarenta años cotizados, entre otras.