Al menos una persona fallecida y 26 heridas en una explosión en Tui

Al menos una persona ha fallecido y veintiséis han resultado heridas en una explosión producida esta tarde en Tui, ha confirmado el servicio de emergencias 112.

Son 19 adultos y 7 menores que han sido trasladados a distintos centros sanitarios, según el balance oficial.

Está previsto que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca ante los medios en el lugar del suceso a partir de las 20 horas para ofrecer todos los datos.

Los bomberos están comprobando casa por casa para confirmar que no hay más heridos y hay establecido un perímetro de seguridad de unos 400 metros por el que no se puede transitar.

La explosión se produjo hacia las 16:25 horas, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencias de que habían escuchado un estruendo y veían una gran columna de humo en el lugar de Páramos, a unos diez minutos del centro de Tui.

La gran onda expansiva ha causado importantes destrozos en casas de la zona, con alguna vivienda prácticamente derruida y partes de muros caídas.

Las autoridades han establecido un punto de atención a las víctimas en el centro cultural de Guillarei.

En un primer momento se pensó que la explosión procedía de una empresa pirotécnica aunque finalmente ha sido en un almacén en una casa particular donde se almacenaría material pirotécnico.

A la zona han acudido dos helicópteros medicalizados, tres ambulancias medicalizadas y cuatro ambulancias asistenciales.

Además, el fuego provocó un incendio forestal con varios focos y al menos dos helicópteros de extinción de incendios operan en el lugar.

Los vecinos desalojados no pueden regresar a sus casas y deambulan con caras de estupefacción mientras hay un continuo trasiego de vehículos de los servicios de emergencia.

Un vecino ha comentado a Efe que su hijo ha perdido el taller de mecánica adyacente a su casa y que está a unos 200 metros del lugar de la explosión; "desapareció", ha dicho.

Además, este mismo hombre ha explicado que su propia vivienda, a un kilómetro, ha resultado afectada con importantes daños.

Otro vecino, Manuel Fernández, ha indicado que estaban jugando una partida de dominó en el Bar Rodas, en la carretera principal y que de repente "todo saltó por el aire y comenzaron a caer tejas por todas partes".

"Ese hombre no puede trabajar más, es una irresponsabilidad total", ha dicho en alusión al hombre que supuestamente tenía un almacén pirotécnico en un aledaño de su casa y que presuntamente es el origen de la explosión.

"Aquí hay casas que desaparecieron. Yo no sé, más adelante ya no me dejaron ir", ha relatado.

Felipe Santos, también vecino, ha señalado que acababa de recoger a su hija del colegio y que estaban en un parque cercano cuando de repente hubo una explosión "como un volcán, con trozos de todo muy altos, una columna de humo impresionante y una corriente de aire muy importante que duró unos 15-20 segundos".