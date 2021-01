Piden "ensayar" respuesta a terremotos, que continuarán, para ganar seguridad

Granada, 29 ene (EFE).- El catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica Jesús Ibáñez ha recalcado que los terremotos no se pueden predecir, aunque la "historia sísmica" hace prever que continúen, por lo que ha recomendado ensayar la respuesta para ganar seguridad.

En declaraciones a Efe, este especialista en sismología ha reiterado que el enjambre de terremotos que afecta con mayor intensidad a Granada desde hace casi una semana se enmarca dentro de los parámetros de la normalidad.

Ibáñez también ha insistido en que la ciencia no tiene en la actualidad herramientas para predecir un terremoto, aunque la "historia sísmica", que es el análisis de los terremotos registrados en Granada durante el pasado, apunta a que los temblores continuarán incluso durante meses.

"Esta es la forma normal de tener terremotos en Andalucía", ha resumido el investigador, que ha explicado que el "modelo" de comportamiento de la tierra creado estudiando los temblores pasados apunta que los terremotos se repetirán y que serán de magnitudes similares, aunque no pueden "hacer una predicción".

La ciencia sí permite descartar casi en su totalidad la posibilidad de que en Granada se registren seísmos de magnitud 8 por la longitud de las placas.

"Según los terremotos de 1979, que sirven de modelo y de guía, lo esperable es que se prolongue hasta varios meses y con magnitudes que pueden subir un poco o bajar más", ha añadido Ibáñez.

Ante la imposibilidad de predecir los temblores, este experto ha apostado por la prevención como herramienta para minimizar riesgos y para ofrecer mayor seguridad a la población.

"Independientemente del tipo de terremoto, si he tomado las medidas previas no voy a sufrir daños. Si tengo los muebles atornillados, si he quitado los elementos decorativos o las lámparas y sé actuar ante un terremoto, será difícil que sufra daños", ha añadido el especialista, que ha apostado por hacer simulacros más allá de los colegios.

Ibáñez ha recalcado la utilidad de ensayar en casa la reacción a un terremoto como camino para ganar seguridad y evitar salidas precipitadas a la calle de la población ante un temblor, un escenario que sí implica riesgos.

"Tenemos que trabajar en la prevención, solicitar planes de educación y formativos para saber qué hacer en caso de terremoto porque cualquier inversión en prevención va a ser más barata que en reconstrucción", ha considerado el catedrático.

"Como cuando vas al baño que no necesitas encender la luz, hay que lograr lo mismo con un terremoto, una respuesta mecánica", ha añadido este experto.

Ibáñez ha aclarado además que este enjambre o serie sísmica incluye todos los terremotos de las últimas semanas y es el término para englobar todos los temblores, que presentan diferente intensidad pero que no son un terremoto principal y sus réplicas sino independientes.

Ha añadido que pese a la continuidad y la cantidad de temblores, los terremotos que se han registrado hasta el momento en la Vega de Granada son "de magnitud pequeña", ya que no alcanzan el nivel de moderados hasta los cinco grados de intensidad.