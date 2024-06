Las principales asociaciones de víctimas de abusos plantan al presidente de la Conferencia Episcopal

Una reunión fallida. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el de Confer, Jesús Díaz Sariego, convocaron hace unos días a “las asociaciones de víctimas de abusos sexuales a menores, a las asociaciones que trabajan con víctimas de abusos a menores, y a las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los menores” para “compartir criterios de reparación para víctimas que han sufrido abusos sexuales y cuyos victimarios han fallecido o cuyos casos han prescrito”.

Por primera vez, los obispos se plegaban a plantear las indemnizaciones económicas, más allá de las fijadas por los tribunales en casos no prescritos, y a hacerlo con las víctimas, justo antes de la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que la primera semana de julio aprobará su 'plan de reparación integral', tal y como se comprometieron con el papa Francisco. Y, sin embargo, a la reunión prevista para este viernes, no acudirán las principales asociaciones de víctimas. ¿Por qué?

En un comunicado conjunto, la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, Asociación Lulacris, Asociación Nacional Infancia Robada y Justice Initiative, las cuatro organizaciones con las que Argüello y Cobo se encontraron el pasado mes de mayo, después de la elección de la nueva cúpula episcopal, consideran que las promesas que el presidente de la CEE les hizo en dicha reunión, y en otras anteriores (son las que más veces se han encontrado con los obispos), “han quedado en papel mojado” después de que Argüello planteara, tras su reunión con Francisco, que las indemnizaciones “las fijan los tribunales”.

“En dicha reunión que se prolongó durante tres horas, se aceptaron seis peticiones y se nos hizo saber que se marcaría un nuevo encuentro para iniciar las labores de reconocimiento, reparación e indemnización. A juzgar por las últimas declaraciones realizadas por monseñor Argüello, al parecer, esas seis peticiones han quedado reducidas a papel mojado”, recalcan estas asociaciones. Fuentes cercanas a la cúpula de la Conferencia Episcopal apuntan a que existe una seria preocupación ante la posibilidad de que la cita –a la que sí han confirmado su asistencia otras asociaciones, como Betania– sea un fiasco, y ponga de manifiesto la falta de capacidad de la Iglesia española de acoger a los supervivientes de abusos. Sin embargo, no hay respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es: “No comentamos las reuniones con las víctimas”, se limitan a señalar.

De hecho desde estas asociaciones se considera que la reunión del viernes no forma parte de los encuentros de trabajo, que tendrían que haber sido convocado en conjunto por obispos y víctimas, y no ser informados por correo electrónico, sin aportar más datos ni más información sobre el contenido de la misma. Aunque no acudirán, las principales asociaciones de víctimas sí que recuerdan sus exigencias al episcopado. En primer lugar, “solicitamos conocer la cuantía del fondo del que van a disponer para la indemnización económica para las víctimas y que baremos serán de aplicación, así como cuál será la cuantía mínima preestablecida”, algo que a día de hoy no se conoce.

Por otro lado, critican que en la cita se convoque en general a las “asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los menores” lo que, en opinión de las cuatro asociaciones, supone el riesgo de “una vez más, difuminar el objetivo determinado”.

“Exigimos que se elimine el informe 'Para Dar Luz', que no recoge nuestras denuncias y duda de la credibilidad de nuestros testimonios, reduciendo la casuística real hasta límites falsos, cuando no mentirosos”. “Nunca iniciaremos un trabajo con ese informe como punto inicial de referencia, ya que lo consideramos ofensivo y revictimizador”, señalan las víctimas, que exigen saber “el tiempo estimado para el comienzo de la entrega de las indemnizaciones económicas y cuánto tiempo podría durar el proceso”. “Estas son nuestras peticiones y de ellas queremos hablar. Pero no coincide con el contenido de la reunión. Es por ello que declinamos su invitación y quedamos a la espera de que valoren un futuro encuentro para tratar estos puntos”, señalan las asociaciones.

“Somos de las pocas que siempre han mantenido abierta una ventana a iniciar negociaciones con la jerarquía eclesiástica española, que en la historia reciente han mantenido reuniones, desde la etapa de Blázquez, pasando por la de Omella y ahora la de Argüello”, recuerda la asociación. Y culmina recordando su voluntad de seguir negociando con la Conferencia Episcopal: “No cerramos la puerta a seguir haciéndolo, pero creemos que en base al punto de partida trasladado en esta convocatoria, desechando las reivindicaciones que hicimos y seguimos haciendo, como insalvables, actuando en modo unilateral y estableciendo condiciones no debatidas ni compartidas como paso previo necesario, no se dan –y créannos, lo sentimos– los requisitos, ni siquiera en cuanto a mínimos, para que podamos acudir a esa reunión”.

