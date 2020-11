Récord de contagios en el fin de semana con más de 55.000 casos de coronavirus y 379 muertes

El Ministerio de Sanidad ha registrado 55.019 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 4.334 se han dado en el último día. Este lunes Catalunya no ha actualizado sus datos del último día por problemas técnicos. A nivel nacional, la comunidad con más contagios ha sido Andalucía, que ha reportado 15.635 –342 entre ayer y hoy–. En total, desde el inicio de la pandemia, 1.240.697 personas se han infectado confirmadas por test.

Respecto a los fallecidos, Sanidad ha añadido 379 al balance total, lo que eleva los decesos desde marzo a los 36.257. De ellos, 777 han muerto en la última semana.

El Gobierno no contempla la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios hasta evaluar primero el impacto de las medidas ya adoptadas por las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Sanidad consideran que todavía hay un "margen temporal" para observar la eficacia de las iniciativas que se están aplicando, como el toque de queda o la prohibición de las reuniones de más de seis personas, y recuerda que existen otros mecanismos que se pueden implementar bajo el paraguas del estado de alarma antes de llegar una medida tan severa.

Este lunes, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, solicitó la medida esgrimiendo que "no hay otro camino" para doblegar la curva. La petición de Asturias forma parte de un paquete más amplio, que incluye el cierre de "toda la actividad económica no esencial" a partir del miércoles y el toque de queda a las 22.00, dos horas antes del actual. La comparecencia de Barbón tuvo lugar poco después de que dos miembros del Ejecutivo rechazasen la idea del confinamiento perimetral: primero José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, y luego el propio Illa. "No me consta. Esta pandemia hay que monitorizarla continuamente, hay que evaluar muy bien", respondió a primera hora de la mañana Escrivá en una entrevista en Antena3.

Para el ministro de Sanidad, "el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades para poder actuar es suficiente", según señaló en una conferencia en Intermèdia Agencia de Comunicació. Tras la rueda de prensa de Barbón, desde Sanidad han insistido en que "en el escenario actual no se contemplan confinamientos domiciliarios en nuestro país" y han anunciado que mantendrán una reunión este martes con Asturias a las 12.30.