El reverendo Jesse Jackson pide una "coalición" de hispanos y afroamericanos

El reverendo y activista por los derechos civiles en Estados Unidos Jesse Jackson urgió este martes a hispanos y a afroamericanos a unirse en una "coalición" para pelear por su "dignidad" e impulsar sus intereses.

"Nuestro futuro está en una coalición", subrayó Jackson durante una intervención en la segunda y última jornada de la Cumbre de Liderazgo Hispano que se celebra esta semana en la sede de Naciones Unidas.

Para el histórico líder afroamericano, los "negros y los latinos son hermanos y hermanas de sangre" y deben trabajar juntos.

"Los negros deben aprender a hablar español. Los latinos deben aprender a hablar inglés. Tenemos que escucharnos los unos a los otros", insistió.

Jackson, que en los años ochenta fue precandidato demócrata a la Presidencia, recalcó que afroamericanos e hispanos tienen en su mano el poder para elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca.

"No hay ciudad que los negros y los latinos no puedan ganar si votan juntos", señaló, insistiendo en que los grupos tradicionalmente oprimidos tienen que movilizarse electoralmente si quieren lograr poder.

En ese sentido, apeló a la solidaridad dentro de estas comunidades y subrayó que la verdadera "riqueza" es la "integridad colectiva" y no el dinero.

"Los negros no deben construir los barcos para esclavos y los latinos no deberían construir el Muro", dijo en referencia al proyecto del presidente Donald Trump para la frontera sur del país, con el que se mostró muy crítico.

Jackson participó en una conversación con el columnista de The New York Times Bret Stephens dentro de la Cumbre de Liderazgo hispano, una cita organizada por la fundación We Are All Human.

En esta segunda jornada, la Cumbre analizó entre otros asuntos el papel de los hispanos en el mundo de la tecnología y la necesidad de impulsar la formación en ese ámbito y escuchó las experiencias de artistas como la panameña Erika Ender -responsable entre otros del éxito "Despacito" de Luis Fonsi- y el compositor y productor Desmond Child -que entre muchos otros temas escribió "Livin' la Vida Loca" de Ricky Martin-.