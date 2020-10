Sanidad aprueba el documento de medidas anti-COVID sin Madrid y Euskadi y aplaza la decisión sobre el toque de queda

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado el documento que establece umbrales de incidencia epidemiológica y asistencial para cuatro escenarios de riesgo de COVID-19 y que prevé el estado de alarma para las situaciones más extremas, que requieran de restringir la movilidad. Según ha podido saber elDiario.es, sale adelante con el apoyo de todas las comunidades menos de la Comunidad de Madrid y de Euskadi. Ambos gobiernos se han abstenido a la espera de que Sanidad perfile el documento definitivo, que suelen enviar por la noche o a la mañana siguiente de celebrarse el encuentro. El ministro Salvador Illa comparecerá a partir de las 19:30 junto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para explicar estas decisiones.

El acuerdo finalmente no explicita la medida del toque de queda, tal y como se leía en el borrador al que este jueves tuvo acceso elDiario.es, pero sí es una posibilidad dentro de, en el escenario de riesgo extremo, tomar "medidas excepcionales" para restringir la movilidad. El Ministerio de Sanidad está estudiando las distintas vías jurídicas que pueden ser necesarias para implementarlo. Todas las medidas de restricción de la movilidad serán valoradas en cada caso y el paquete de posibilidades puede incluir toque de queda, confinamiento perimetral o domiciliario, entre otras; y todas pueden requerir, como avisó el ministro Salvador Illa, del estado de alarma. Catalunya le ha pedido al Ministerio un "informe jurídico sobre el paraguas legal que puede sustentar el toque de queda".

La Comunidad de Madrid también ha pedido más información sobre la cobertura legal que requeriría un toque de queda, y ha expresado que el documento "no se ha remitido a la Consejería de Sanidad y por lo tanto no se ha podido estudiar. No nos oponemos al documento de alertas pero tampoco lo apoyamos porque llega 4 meses tarde, tendría que haber estado preparado cuando terminó el estado de alarma", informa Fátima Caballero. En la Comisión de Salud Pública previa al Consejo Interterritorial, que es técnica, se ha aprobado por unanimidad. En el Consejo Interterritorial es cuando lo ratifican todos los consejeros de la rama y el ministro.

El acuerdo contempla cuatro escenarios de riesgo: bajo, medio, alto y extremo. Las medidas excepcionales que requieren estado de alarma estarían reservadas para el escenario "extremo" de riesgo. Se mide basándose, por un lado, en criterios epidemiológicos: una incidencia acumulada superior a 250 casos por 100.000 habitantes, de 150 si los infectados son en su mayoría mayores de 65 años; una positividad del 15%; y trazabilidad menor al 30%. Por otro, criterios asistenciales: 25% de ocupación de UCI y 15% de camas convencionales solo por pacientes COVID-19. Para alcanzarlo escenario hay que superar al menos dos de los indicadores epidemiológicos y uno asistencial, Sanidad especifica que "es importante recalcar que ningún indicador por sí sólo es capaz de dar una visión completa de la situación". Los otros tres niveles –riesgo alto, medio y bajo– tienen otros umbrales, pero el sistema es el mismo.