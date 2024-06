Sanidad facilitará que las comunidades puedan mover a los MIR para aplacar la falta de médicos en verano

El Ministerio de Sanidad va a estudiar en los próximos días si puede avalar que los profesionales en formación de las comunidades autónomas puedan desplazarse durante el verano a otros centros de salud u hospitales donde exista más demanda o haya déficit de profesionales aunque no sea su lugar de formación original y no tengan una unidad docente preexistente.

“Estamos valorando si estos desplazamientos pueden ser considerados rotaciones externas”, ha explicado la ministra Mónica García tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud donde se han puesto en común los planes para afrontar la temporada estival de las comunidades. Las 13 gobernadas por el Partido Popular pidieron un encuentro con la ministra ante la escasez de profesionales con la que encaran el verano. Ocurre cada año cuando los profesionales quieren disfrutar de sus vacaciones ordinarias.

Las comunidades podrán, en principio, mover a los médicos en formación, siempre que se asegure una unidad docente (es decir, un tutor) en el destino y está en estudio que puedan desplazarse a hospitales y centros de salud que no están preparados para recibir a MIR siempre que se mueva al lugar un adjunto que tutorice. “No pueden irse solos a un centro de salud, no lo vamos a admitir y tampoco vamos a acortar su formación”, ha asegurado García. Contratar a los MIR como suplentes era una de las medidas que algunas comunidades habían puesto sobre la mesa antes de la reunión. Eso supondría reducir su formación unos meses.

Más MIR, menos médicos para contratar

Esta propuesta se produce en un contexto muy particular. Este año acaban el MIR los médicos y médicas que comenzaron en 2020. Entonces, la formación empezó en septiembre y no en mayo, como es habitual, por la situación de pandemia, de manera que, en un contexto normal, los R4 (MIR de último año) habrían terminado ya su periodo formativo y, por tanto, podrían ser contratados para hacer suplencias, por ejemplo. Una situación que, según las comunidades, complica todavía más la temporada de verano. “Estamos en un momento de crisis, vamos a valorar qué se puede hacer dentro de la ley con nuestros MIR, pero tendremos serios problemas asistenciales”, ha avanzado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Algunas comunidades del PP pedían a la ministra “más receptividad” para avalar “medidas puntuales” para verano a las que se ha cortado el paso, según Sanidad, porque “rayan” o “incumplen” la legalidad, como el acceso de médicos en proceso de homologación o que los MIR acaben su formación ahora en lugar de en septiembre para poder ser contratados.

Sanidad asume que todos los veranos “se cierran camas y quirófanos porque tenemos un sistema que no está dotado con recursos suficientes”, aunque ha advertido a las comunidades que “si un 5% de la plantilla”, la proporción que corresponde a los residentes de último año, “te desbarata, es que hay un problema estructural”. “Lo que no se puede es que nos pidan hacer el trabajo que no se ha hecho durante años quienes tienen las competencias”, ha respondido la ministra. Antes y después de la reunión, el Ministerio y las comunidades, han cruzado mensajes ante la prensa sobre quién es competente para qué y a quién se le imputa que, un verano más, haya problemas de personal en el Sistema Nacional de Salud.