Simón sobre la manifestación antimascarillas: No merece la pena ni valorarla

Madrid, 17 ago (EFE).- El doctor Fernando Simón ha considerado este lunes que "no merece mucho la pena" valorar el motivo de la concentración antimascarillas celebrada ayer en Madrid porque la gente "es suficientemente inteligente" como para entender el riesgo en el que este tipo de actos "pueden poner al resto de la sociedad".

Simón augura un incremento de casos tras el periodo "álgido" del 15 de agosto

"No he visto toda la manifestación y no sé si fue lo que pasó durante toda la manifestación. Tampoco sé si representan un momento puntual que puede no ser representativo, pero lo cierto es que lo que hemos visto no requiere de mucho comentario", ha afirmado en la rueda de prensa que ofrece todos los lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia.

A juicio del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, "la gente es suficientemente inteligente como para entender lo que son estas manifestaciones, lo que pueden significar y el riesgo al que pueden poner al resto de las sociedad".

Sin embargo, ha preferido no dar su opinión sobre las razones que llevaron este domingo a convocar una manifestación contra las medidas dictadas para tratar de frenar al virus y a la que asistieron unas 2.500 personas: "No voy a entrar en valoraciones de los motivos de la convocatoria porque creo que no merece mucho la pena".