Tamara Ramos, exdirectiva en la Asociación de Futbolistas Españoles: “Rubiales me decía 'tú has venido aquí a ponerte las rodilleras’”

Tamara Ramos, la primera mujer en denunciar públicamente los comportamientos machistas del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha cargado duramente este miércoles contra el máximo mandatario de la RFEF. Ramos, que coincidió con Rubiales cuando trabajaba como directora de marketing de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), ha asegurado que durante ese tiempo sufrió humillaciones, “golpes” —en referencia a puñetazos encima de la mesa— y graves comentarios dirigidos contra ella. “Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”, ha dicho en declaraciones a 'El programa del verano', de Telecinco..

También se ha pronunciado sobre el beso forzado que el máximo mandatario de la RFEF le dio a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso. “No me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido”, ha afirmado la cofundadora del sindicato Futbolistas ON.

“Delante de todos él, con la sorna que tiene de reírse, me decía 'venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar”, ha afirmado la directiva.

En 2017 Ramos se atrevió a denunciar públicamente los comportamientos de Rubiales. Para evitar ir a juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo y ella tuvo que abandonar su puesto de trabajo, fue indemnizada y fundó junto a su expareja, Juanjo Martínez, otro sindicato llamado Futbolistas ON que él sigue presidiendo, según recoge Relevo.

“La cara que es, es la que ha dado. Por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto. Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto”, dice Ramos, que después de haber experimentado lo hostil que puede ser el mundo del fútbol pide que “haya muchas más mujeres en cargos directivos” en las instituciones de este deporte.